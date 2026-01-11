Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders!

Sürekli olarak "Laiklik olmasa konuşamazdın" nakaratını tekrarlayan güruha sert çıkan genç kız, asıl özgürlüğün İslam'da olduğunu gerçeklerle yüzlerine haykırdı. Batı'nın kokuşmuş yasalarını "medeniyet" diye yutturmaya çalışanlara tarihi bir cevap veren genç, 2025 yılında Medeni Kanun'da lütuf gibi sunulan "kadının kendi soyadını kullanma" hakkının, Yüce Dinimiz İslam tarafından tam 1400 yıl önce verildiğini hatırlattı.

"SİZİN MEDENİYETİNİZ KADINI KÖLELEŞTİRİYOR!"

İslam'a saldırmak için fırsat kollayanların, kadının kocasının soyadını almaya zorlanmasını "çağdaşlık" sanırken, İslam'ın kadının kimliğini koruyan hükümlerinden bihaber olduğunu gözler önüne serdi. Genç kız, "Bizi özgürleştirdiğinizi mi sanıyorsunuz?" diyerek, modernizmin kadınları eşlerinin yanından koparıp patronların kölesi haline getirdiğini, kapitalist çarkın içinde bir dişli yaparak sömürdüğünü deşifre etti.

ENGEL OLAMAYACAKSINIZ!

Bu tokat gibi sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Allah nurunu tamamlayacak" mesajıyla biten video, İslam düşmanlarını çılgına çevirdi.