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CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır ifadelerle hedef alan CHP'nin eski Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı Fidel Okan, mevcut CHP yönetiminin tarihin en rezil yöneticileri olarak anılacağını kaydetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:45
CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler!

 yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini çok ağır ifadelerle topa tutan CHP'nin eski Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı Fidel Okan, parti yönetiminin Kurultay yaptırmamak için her türlü kepazeliğe imza attığını belirterek mevcut CHP yönetiminin tarihin en rezil yöneticileri olarak anılacağını kaydetti.

2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partinin Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanlığı'na getirilen avukat Fidel Okan, göreve gelir gelmez Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı eleştirel tweetleri silmişti. Kılıçdaroğlu'nun yanına çekmek için görev verdiği Okan, rüzgâr tersinden esince saf değiştirerek parti yönetimine büyük hakaretlerde bulundu.

'EN REZİL YÖNETİCİLERİ OLARAK ANILACAK'

Paylaştığı tweetle çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu ve ekibine yüklenen Okan, "Bu kadar yüzsüz olan, koltuk için onurunu ve gururunu ayaklar altına alan, Kurultayı yaptırmamak için her türlü kepazeliğe imza atan mevcut CHP yönetimi fiilen bitmiştir. Biz bitersek CHP’de bitsin anlayışıyla hareket edenler tarihin en rezil yöneticileri olarak anılacaktır!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:45
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Fidel Okan
  4. chp kurultayı
  5. chp kurultay imza

YORUM YAZ

  • yücelyücel37 dk önce
    ince de sayın yalandaroğlu çekilirse tarihe en iyi harflerle yazılacağını ve chp tarihine geçeceğini söylüyordu.
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