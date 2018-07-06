0553 313 94 23

CHP'li eski 51 vekilden flaş açıklama!

Bir grup eski CHP milletvekili, partide yönetim değişikliği için olağanüstü seçimli kurultayın toplanması istedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:49
CHP'li eski 51 vekilden flaş açıklama!

TBMM'nin 22. ve 23. döneminde CHP'den milletvekili olan ve aralarında Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ile Fatih Atay'ın da bulunduğu 51 milletvekili, 24 Haziran seçiminin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, seçim sonuçlarına değinilerek, öncelikle mevcut parti yönetiminin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ürettiği komik ve CHP geleneklerine uymayan gerekçelerine artık kanmayacakları belirtildi.

"AYAK SÜRÜMEYE GEREK YOK"

Mevcut yönetimin onca seçimden sonra bir kez daha başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, CHP geleneklerinin de bunu dayattığına işaret edilerek, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı.

Olası erken yerel seçim tartışmalarına da değinilen açıklamada, bu seçime de mevcut yönetimle gidilmesi halinde sonucun tam bir hüsran olacağı iddia edildi.

"TEK MEŞRU YOL KURULTAY"

Bir değişim gerçekleştirilip, yeniden umut ve heyecan oluşturulmaması durumunda ülke ve partinin ağır bedeller ödeyeceği öne sürülen açıklamada, "Çare tüzük çerçevesinde çözüm bulmaktır. Bunun tek ve meşru  yolu da kurultaydır." ifadesi kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmeyeceğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün kurultay istemesidir. Bu günah değildir, haktır. Yenilenmenin önünü açmak partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Bir an önce yerine getirilmelidir. Önceki dönem milletvekilleri olarak bizler de bir değişim gereğine inanıyoruz. Bu yöndeki her çabaya destek vereceğiz. Bu nedenle kurultayın toplanmasını istiyoruz. CHP tabanı ve örgütünün de her türlü  savsaklama çabasına rağmen bunu istediğini biliyoruz. Bunun için örgütümüzü, delegelerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu duyarlılığa parti yönetiminin saygı göstermesini talep ediyoruz. Ancak bu değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır. O nedenle herkesi bunun önünü açacak tarihi değişim için göreve davet ediyoruz."

İşte o basın açıklaması:

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:49
  1. CHP
  2. Eski milletvekilleri
  3. CHP Genel Başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 77,33 dolar
    1. Brent petrolün varili 77,33 dolar
    2. Mahalleli isyan etti! 'Kadın..
    3. Askeri şarampole yuvarlandı: Yaralı..
    4. Kayseri'de 'kimyasal' tehlike!..
    5. Kılıçdaroğlu'nu bitiren gelişme! Sayı..
    6. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Allah’ın..
    7. Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç..
    8. Fenerbahçe'ye çılgın proje! 'Şükrü..
    9. Flaş! İzmir sapığı tutuklandı!
    10. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    11. MHP vekil çıkaramamıştı! İl Başkanı..
    12. Siviller sınıra akıyor! Sayı 350 bini..
    13. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    14. Rusya'dan İngiltere açıklaması: Bizi..
    15. O şehir yanıyor!
    16. Adana'da 'TOZ' eylemi!
    17. Tırnakçı suçüstü yakalandı! Sabıkası..
    18. Çin'den ABD'ye jet misilleme!
    19. Çiftlikbank mağdurları çıldıracak!..
    20. Murat Bardakçı'dan bomba teklif! Adam..
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
    Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!
    Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!