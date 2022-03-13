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Dünya CHP'li Engin Özkoç, petrol krizinden de Erdoğan’ı sorumlu tuttu!
Dünya

CHP'li Engin Özkoç, petrol krizinden de Erdoğan’ı sorumlu tuttu!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgınından dolayı yaşanan lojistik sıkıntı ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla daha da fazla etkisini arttıran küresel kriz yüzünden artan petrol fiyatlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 19:42:00 -
CHP'li Engin Özkoç, petrol krizinden de Erdoğan’ı sorumlu tuttu!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Koronavirüs salgınından dolayı yaşanan lojistik sıkıntı ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla daha da fazla etkisini arttıran küresel krizin de sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabı üzerinden akıllara ziyan bir paylaşım yaptı.

Özkoç paylaşımında, “Erdoğan yüzünden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arabaya binemez hale geldi... Kötü yönetim felakettir!” ifadelerini kullandı.

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