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CHP’li Ekrem zammı devam ediyor

İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşı darboğaz zamlarının ardı arkası kesilmiyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:56
CHP’li Ekrem zammı devam ediyor

İstanbul’da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerinin ardından yeni zamlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK ve İSBİKE ücretlerine yüzde 40-50 oranında zam yaptı. Yeni tarifenin ardından saatlik bisiklet kiralama ücretleri 2,5 TL’den 3,5 TL’ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL’den 99 TL’ye revize edildi.

İSPARK ücretleri de yüzde 50 oranında artırıldı. Daha önce 35 TL olan Belgrat Ormanı’na giriş ücreti, 52,50 TL’ye yükseltildi. Maslak’ta 10 TL olan park ücreti 14 TL’ye çıkarılırken, tarife bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise herhangi bir zam olmadığını ileri sürerek, ‘sistem hatası’ yaşandığını iddia etti. İmamoğlu, “Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili varsa vatandaşların fazla tahsilatları iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:56
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. İSPARK
  3. İSBİKE
  4. Belgrat Ormanı
  5. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

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