CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'e skandallarıyla gündemi meşgul etmeye devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kur'an-Kerim'e karşı yaptığı saygısızlık soruldu.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar oluşturmuş bir mesele ibadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileyecekleri yerde tam tersine çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, dua edebilirler. Bizim karar vereceğimiz bir şey değil bu. Ama ibadet diliyle oynamak çok zalimane bir yaklaşım. Ezanın Türkçeleştirilmesi meselesinde olduğu gibi, çok ayıp bir şey. Halen ibadet diliyle oynamaya çalışmak, Murat Bardakçı'ya atıf yapayım, insanın zihninde bir istiklal mahkemesiyle açıklanabilecek bir şeydir"