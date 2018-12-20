CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ soruşturması

CHP, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı İmamoğlu'nun 2016'dan bu yana FETÖ şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasının, örgütün "Belediyeler İmamı" olan firari Erkan Karaarslan'ın E Yöntem A.Ş. isimli şirketine yüklü ihaleler verdiği iddialarını da içeren Hasan Basri Akın'ın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan ve yetkisizlik kararı ile İstanbul Başsavcılığı'na gönderilen soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütüldüğü öğrenildi.

Ulaşılan bir belgede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12 Ekim 2017 gün ve 2016/506 esas sayılı bir yazına karşılık cevap yazısında şu ifadeler kullanılıyor.

"İlgili sayılı yazınız uyarınca, Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan savcılığımızın 2016/140360 sırasına kayıtlı olarak soruşturma yürütüldüğü kayıtlarımız tetkikinden anlaşılmıştır."

İmamoğlu hakkında söz konusu yazıda bahsi geçen soruşturma dosyasının halen açık olduğu, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda devam ettiği kaydedildi. Şikâyetçi Hasan Basri Akın tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevine geldiği 2014 yılından itibaren FETÖ'cü Erkan Karaarslan'a Beylikdüzü Belediyesi'nden danışmanlık ve eğitim hizmeti alım işi adı altında sürekli iş verdiğini ve bu durumun Karaarslan'ın FETÖ bağlantısının basında yer aldığı Eylül 2016'ya kadar sürdüğü ifade edildi.

Ulaşılan iki belgenin birinde Beylikdüzü Belediyesi'nin E-Yöntem firmasına 26 Mayıs 2016'da 1 milyon 809 bin liralık, diğer belgede ise 9 Mayıs 2016'da ise 346 bin 666 liralık Eğitim ile Yazılım Destek ihaleleri verdiği görülüyor. Soruşturma kapsamında ayrıca Ekrem İmamoğlu hakkında 15 Temmuz ve Gezi kalkışmasına ilişkin bazı iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Belediyeler imamıyla yan yana

Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan'ın samimiyeti sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Karaarslan 29 Ağustos 2014'te İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp, "Sayın Ekrem İmamoğlu ile cuma akşamı bütçe, performans, iç kontrol konulu toplantıları Beylikdüzü'nde sürdürüyoruz" mesajı yazdı. Karaaslan 7 Haziran 2014'te ise "Başkanım köprüyü geçtik yoldayız" mesajı attı.

104 CHP'li belediyeden 1 milyar indirdi

Erkan Karaarslan danışmanlık hizmeti adı altında Türkiye genelinde 104 CHP'li belediye ile iş yaptı. Karaarslan 4 yılda CHP'li belediyelerden 1 milyar lira topladı. 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nden 2 milyon lira, 13 gün sonra ise Sarıyer Belediyesi'nden 813 bin liralık ihale aldı. Kendisi, eşi ve kayınbiraderi adına 8 şirket kurdu. Rekabet havası yaratmak için kendisine ait iki şirketi ihaleye soktu. Birçok ihaleye ise tek başına girdi. 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017'de adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak şartlı tahliye etti. İtiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Karaarslan firari durumda.

Ömer Halisdemir'in ismini reddedip 'İsim enflasyonu' dedi

Ekrem İmamoğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminde hainlere direnen şehit astsubay Ömer Halisdemir'in adının bir caddeye verilmesi teklifine "İsim enflasyonu olur" gerekçesiyle karşı çıkması yeniden gündeme geldi. Beylikdüzü Belediye Meclisi, 5 Eylül 2016 'da AK Partili üyelerin Anadolu Caddesi'ne şehidin adının verilmesi teklifini görüştü. Teklifi oylamaya sunan İmamoğlu, "Anadolu Caddesi bizim için değerli bir cadde ve değerli bir isim, kaldı ki o caddede birtakım kavramlar ve temalar üretiyoruz. Şehit Ömer Halisdemir'in isminin uygun olup olmadığı da tartışılır. İsim enflasyonu" dedi. İmamoğlu 4 gün sonra ise ilçede konser veren Volkan Konak'ın "Mimoza isimli bir sokak görmek istiyorum" sözlerine "Derhal" yanıtını verdi.

Adı birçok ilde park ve sokağa verilen Hayrettin Karaca'nın adının Beylikdüzü'nde de bir parka uygun görülmesi, "İmamoğlu, isim enflasyonu kaygısını sadece şehit Ömer Halisdemir için mi duydu" diye eleştirildi.

Belediyeyi 40 milyon lira borçlandırdı

CHP'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, giderayak Beylikdüzü Belediyesi'ni tam 40 milyon lira daha borçlandırdı. Beylikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün borçlanma teklifi, Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 3 Eylül'deki toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Komisyon hazırladığı raporda 40 milyon lira tutarında kredi çekilmesinin yasal borçlanma sınırları içinde olduğu belirtildi. CHP'li üyelerin oylarıyla alınan borçlanma kararıyla bankalardan 40 milyon lira kredi çekebilmesi ve borçlanabilmesi için İmamoğlu'na yetki verildi. İmamoğlu'nun, belediyenin taşınmazlarını ipotek ettirerek son bir yılda 70 milyon kredi alınarak işçi ve memur maaşlarını ödediği öğrenildi. Belediyenin, müteahhitler, taşeronlar ve bankaların da aralarında olduğu kurum ve kuruluşlara 500 milyon liranın üzerinde borcunun olduğu iddia edildi.

'Videoda işci gösterdiniz ama adayınız müteahhit'

Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da, Mansur Yavaş'ı Ankara'da aday gösteren CHP Parti Meclisi'nde (PM) görüşmeler sert geçti. İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Gökhan Günaydın gibi partililer, İmamoğlu'nun doğru aday olmadığını savundu. Cihaner, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iki ay önce hazırlattığı "Nasıl bir başkan adayı istiyoruz?" videosunu hatırlatarak "Videoda fırıncı, simitçi, emekli gösterdiniz, adayınız müteahhit" diye eleştiride bulundu.

Adını gizli tutan bir PM üyesi ise İYİ Parti ile ittifak için "Koskoca CHP'yi 1 yıllık partiye anahtar teslimi yaptınız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilere yanıt vermedi. Yavaş için açık oylama yapılırken İstanbul oylamasında Kılıçdaroğlu oldu bittiye getirerek İmamoğlu'nun adaylığını onaylattı. İmamoğlu'nun kara kutusu Mehmet Murat Çalık'ın Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması da tepki çekti. Bir muhalif milletvekili, Çalık için "Partili değil. CHP'de saltanat düzeni mi var ki birisi diğerini yerine aday olarak bırakıyor" dedi.

(Sabah)