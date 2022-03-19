CHP’li belediyeler rayların altında kaldı

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri sıfırdan başlayıp bitirdiği bir tane bile metro hattı olmayan, yurtdışından borçlanarak yeniden başlattığı Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı’nın tünellerini beton ve toprak dökerek kapattıran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz deprem ve zemin etüd raporu olmayan Beylikdüzü Sefaköy metro projesine ise onay verilmediği yalanını ısrarla dillendiriyor. Peşi sıra düzenlediği konserlerle başkentin bütçesini yandaş sanatçılara akıtan ve Ankara’yı laylaylom belediyeciliği ile tanıştıran ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘5 yılda 58 km metro sözüne’ rağmen 3. yılın sonunda sıfır km metro yaptı.

3 Büyükşehir sahipsiz

Hizmet yerine heykel belediyeciliği ile ve kadın bağı dağıtmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 14 Şubat’ta temelini attığı Buca Metrosu ihalesi, usulsüzlük nedeniyle İzmir 4. İdare Mahkemesi’nce 15 Mart’ta iptal edildi. İsmi skandallarla anılan ve oturduğu lüks sitenin yüzme havuzunu kaçak su ile dolduran CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer’in 3 Ocak’ta temel atma töreni düzenlediği metro projesinin henüz finansmanının bile hazır olmadığı ortaya çıktı.

Yalanla göz boyuyorlar

CHP’li başkanların ucuz şovlarını gazetemize değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Belediyelerde 3. yılını dolduran CHP’li yönetimlerin dikkat çeken hiçbir hizmeti yoktur. Temel atmama, metrolara çökme, olmayan içi boş pandemi hastanesi açılışı bunlara birkaç örnektir. Ak Parti döneminde projesi ve finansmanı biten, inşaatı tamamlanan projelere konan bir anlayıştan hizmet beklemekte beyhudedir. Milletimiz en büyük hakemdir. Herkese zamanı geldiğinde notunu verir. Yıllardır millete faydalı doğru düzgün bir icraatı olmayan CHP, yalanla, iftirayla ve aldatmacayla milletimizin gözünü boyayacağını sanıyor. Yerel yönetimlerde de tam bir başarısızlık hakim. CHP’li belediyeler şu anda borç batağına saplanmış durumdalar. Vatandaşa hizmet sunmak, üretmek yerine sürekli polemik üreterek ve fondaş yandaşlarıyla birlikte aziz milletimizi aldatacaklarını sanıyorlar. İçi boş, birtakım marjinal kişi ve grupları mutlu etme çabasından kaynaklarını algı kampanyalarıyla çarçur eden, bu müflis zihniyet utanmadan Ak Parti iktidarının yaptığı devasa projeleri de eleştiriyor, gözlerden düşürmeye çalışıyor.”

CHP ancak musluk açar

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “Bahsettiğiniz belediye başkanlarının tamamı bana göre rayların altında kalmıştır. Beceriksizlikleri olduğu gibi gün yüzüne çıkmıştır. Bunların derdi hizmet yapmak, proje üretmek değil. Daha başkan seçilir seçilmez ‘ben çılgın proje yapmayacağım” diyen belediye başkanından metro yapmasını beklemek de doğru değil. Bunlar bırakın metroyu, metronun ‘M’sini bile yapamazlar. Maalesef CHP’li başkanlar, bugün kadın bağı dağıtarak, musluk açarak, mezarlıklara ibrik koyarak, hizmet yaptıklarını iddia ediyor.”

Kimse bir şey beklemesin

CHP’nin yüzkarası olduğunu belirten Alçayır, şöyle devam etti: “Ellerindeki milyarlık bütçeye rağmen hiçbir hizmet üretemeyip kaosa neden olan, belediyeciliği ideolojik seviyeye indirgeyen, hizmet edecek personel yerine militanlarını yerleştiren bu insanlardan kimse hizmet beklemesin. Bunlar belediyeler bir finans merkezi ve lojistik üssü olarak kullanıp, ülkenin temeline dinamit yerleştiren insanlar. Bunların engellendiği filan yok, kendileri bizatihi memleketin önündeki en büyük engeller. Hükümetten fazlasıyla yardım aldıkları halde belediyeleri borç batağına sokan, borçlanma limitlerini sonuna kadar kullanan bu başkanlar bugüne kadar neyden engellenmiş ki? Temel atmama töreniyle göreve başlayan insanlardan kimse temel atmasını beklemesin.”