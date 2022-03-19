CHP'li belediye Türkiye'yi utandırdı

CHP gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gördüğünü bir kez daha gösterdi. CHP'li Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, şu sıralar yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla başlayan Nobel Expo Fuarı'na baskın düzenledi. Bu sırada içeride olan katılımcılar şaşkınlık yaşarken, fuar başkanı Erhan Çelik, zabıtalara "Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.