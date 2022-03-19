CHP'li belediye Türkiye'yi utandırdı
CHP gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gördüğünü bir kez daha gösterdi. CHP'li Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, şu sıralar yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla başlayan Nobel Expo Fuarı'na baskın düzenledi. Bu sırada içeride olan katılımcılar şaşkınlık yaşarken, fuar başkanı Erhan Çelik, zabıtalara "Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partili Bülent Kerimoğlu'nun başkanlığını yaptığı Bakırköy Belediyesi zabıtaları, şu sıralar yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla başlayan Nobel Expo Fuarı'na baskın düzenledi.
Stantları gezip tabela vergisi almak istediler
Elde edilen bilgilere göre ani şekilde fuar alanına giren belediye ekipleri, stantların gezildiği sırada masalardaki firma levhalarının boylarını ölçüp, tabela vergisi almak isteyince gerginlik çıktı.
"Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz"
Bu sırada bölgeye gelen fuar Başkanı Erhan Çelik ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Zabıtaların tavrına tepki gösteren Çelik, "Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Açılış yapılamadı
Zabıtaların gerçekleştirdiği ani baskın nedeniyle fuarın açılış yapamadığı öğrenilirken, ziyaretçilerin de olaydan dolayı fuar alanını terk ettikleri belirtildi.