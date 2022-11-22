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Yerel CHP'li başkandan adaylık çıkışı
Yerel

CHP'li başkandan adaylık çıkışı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben aday olmak isterim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 12:39:00 -
CHP'li başkandan adaylık çıkışı

Seçim tarihleri yaklaşırken siyasetçilerin gündemi de değişiyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bir çıkış geldi.

KARAR TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un Bi' Karar Ver programında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu olmazsa aday olmak isterim. Karar verici Lütfü Savaş değil. Burada altılı masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bize de ona yardım etmek düşer. Eğer sayın genel başkanımız aday olmazsa ben tıp doçentiyim, üniversite yönetmiş adamım. Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. Ben de değerlendirilmek isterim. Aday adaylardan biri olmak isterim. Biz biraz kıyıda köşedeyiz. O yüzden duyulmamıştır. Adımın geçmesinden onur duyarım" açıklamasında bulundu.

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