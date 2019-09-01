CHP’li başkan ‘sahte diplomalı’ gerekçesiyle kapatmıştı! ‘Ey vicdansızlar eğitimin siyaseti olur mu?’

Sabah’ın haberine göre, CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın “Sahte diplomalı öğretmenler var” gerekçesiyle kapattığı gençlik merkezlerini aslında tasarruf nedeniyle kapısına kilit vurduğu ortaya çıktı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağustos ayı meclis toplantısında "25 sahte diplomalı öğretmen çalıştırılıyor" diyerek öğrencileri lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlayan 17 gençlik merkezini kapattı. Bu merkezlerde görev yapan ve kadroları Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Adana Ulaşım Şirketi'nde olan 259 kişinin de işine son verildi. İşçilere gönderilen yazıda gerçek neden ortaya çıktı.

Eşyalarını toplayarak görev yaptıkları merkezlerden ayrılan öğretmenler ise Karalar'ın kendilerine "Sahte diplomalı öğretmenler" diyerek hakaret ettiğini belirterek, "En büyük üzüntümüz öğrencilerimizden ayrı kalmamız olacak. Ama biz adalet önünde üzerimize atılan iftirayı temizleyeceğiz. Başkan Karalar diplomamızı gördüğü zaman ne yapacak çok merak ediyoruz" dediler.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Hüseyin Sözlü, "Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kıymetli öğretmenlerimize 'sahte diplomalı' diye iftira atan zihniyet; iddianızı ispatlamakla mükellefsiniz, ispatlayamazsanız müfterisiniz. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise, "Gelir düzeyi düşük, eğitime aç evlatlarımız belediyenin sağladığı bu ücretsiz eğitimlerinden mahrum olacak. Ey vicdansızlar. Eğitimin siyaseti olur mu, tasarrufu olur mu?" dedi.