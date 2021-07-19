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Gündem

CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:31:00 -
CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Mersin Mezitli İlçe Binası’na giderken bu sabah gözaltına alındı. Tuncer, HalkTV'de Ayşenur Arslan’a şu açıklamayı yaptı:

“Şu an adliyedeyim. Hâkime çıkaracaklar. Hiçbir şey bilmiyorum. İlçe binasına aracımla gidiyordum. 6-7 polis önümü kesti, arabadan inmemi söyledi. ‘Durum nedir’ dedim. ‘Aramanız var.’ ‘Tebligat yok’ dedim. Karakola gittik. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten diye imza alıp, hastaneye geldik, rapor alındı, şu anda da hâkime çıkacağım, adliyedeyim. ‘İçeriğini söyleyin’ diyorum, ‘bekleyin, hakim savcı söyleyecek’ diyorlar. Telefon açtıklarında ya da tebligatla gelip ifade verebiliriz."

 

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