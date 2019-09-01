0553 313 94 23

CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı

Rize'nin Fındıklı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu bir süreliğine vekaleten AK Partili isme bıraktığını açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:42
CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı

18. Yaz Eğitim Kampı'na katılan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu vekaleten AK Parti’li bir isime bıraktı.

İzmir Seferihisar'da, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından gerçekleştirilen 18. Yaz Eğitim Kampı'na katılan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu vekaleten AK Parti’li bir isime bıraktı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinin Belediye Başkanı Çevratoğlu, İzmir'de bulunduğu süre içerisinde başkanlık yetkilerini AK Parti’li meclis üyesi Alev Güven'e devretti. Çevratoğlu'nun CHP'li meclis üyeleri ve başkan yardımcıları varken böyle bir karar alması tartışma yarattı. Gazeteci Abdullah Çelebi'ye konuşan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, "Farklı görüşlerde olsak da birbirimize saygı göstermek zorundayız. Bu demokrasinin gereğidir" dedi.

Tüm kararlar oy birliği ile

Her zaman için ilçeyi birlikte yönetme vaadinde bulunduklarını hatırlatan Çevratoğlu, "Başkanlık yetkilerini AK Partili Meclis Üyesi Alev hanıma bıraktığım için tepki de, övgü de aldım. Bu kentin emanetçileriyiz, bize bu görevi layık gördüler. Odak noktamız millete hizmet etmek. Bunun için de en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. 'Yanlış, bizim yanlışımız' diye bir şey yok. Yanlış, yanlıştır. Doğru da doğru. Olaya bu açıdan bakıyoruz. Bunun için Fındıklı'da gerçekleştirdiğimiz her belediye meclisinde ve kararda ortak aklı bulmaya gayret ediyoruz. İstisnai bazı olaylar dışında tüm kararları oy birliği ile alıyoruz" yorumunu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:42
  1. Rize
  2. İzmir
  3. Ercüment Şahin Çevratoğlu
  4. AK Parti
  5. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    1. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    2. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    3. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    4. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    5. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    6. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    7. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    8. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    9. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    10. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    11. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    12. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    13. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    14. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    15. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    17. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    18. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    19. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    20. Eşi tarafından sokak ortasında..
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak