CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı

18. Yaz Eğitim Kampı'na katılan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu vekaleten AK Parti’li bir isime bıraktı.

İzmir Seferihisar'da, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından gerçekleştirilen 18. Yaz Eğitim Kampı'na katılan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu vekaleten AK Parti’li bir isime bıraktı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinin Belediye Başkanı Çevratoğlu, İzmir'de bulunduğu süre içerisinde başkanlık yetkilerini AK Parti’li meclis üyesi Alev Güven'e devretti. Çevratoğlu'nun CHP'li meclis üyeleri ve başkan yardımcıları varken böyle bir karar alması tartışma yarattı. Gazeteci Abdullah Çelebi'ye konuşan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, "Farklı görüşlerde olsak da birbirimize saygı göstermek zorundayız. Bu demokrasinin gereğidir" dedi.

Tüm kararlar oy birliği ile

Her zaman için ilçeyi birlikte yönetme vaadinde bulunduklarını hatırlatan Çevratoğlu, "Başkanlık yetkilerini AK Partili Meclis Üyesi Alev hanıma bıraktığım için tepki de, övgü de aldım. Bu kentin emanetçileriyiz, bize bu görevi layık gördüler. Odak noktamız millete hizmet etmek. Bunun için de en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. 'Yanlış, bizim yanlışımız' diye bir şey yok. Yanlış, yanlıştır. Doğru da doğru. Olaya bu açıdan bakıyoruz. Bunun için Fındıklı'da gerçekleştirdiğimiz her belediye meclisinde ve kararda ortak aklı bulmaya gayret ediyoruz. İstisnai bazı olaylar dışında tüm kararları oy birliği ile alıyoruz" yorumunu yaptı.