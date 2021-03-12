CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin DİSK'e bağlı işçileri isyan etti! 'Hakkımızı almadan meydanı terk etmiyoruz'

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Bakırköy Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, zulmüne uğradıkları CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nu protesto edecek. Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu, hazırlanılan eyleme ilişkin açıklamada bulundu. "Sizlerin oylarıyla, Bakırköy ilçesine hizmet etme vaatleriyle belediye başkanı seçilen Bülent Kerimoğlu, halka hizmetlerini bir tarafa bırakmış, tüm zamanını biz işçilerle uğraşmaya adamıştır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

'Sendikal üyelik hakkımız sürüncemeye alınmıştır'

"Yıllardır taşeron cehenneminde kavrulan biz işçiler, kadro yalanıyla aktarıldığımız Bakırköy Belediyesi'nin iştirakinde de aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktayız. 2018 yılında Anayasal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sendikal üyelik hakkımız, 2018 yılının Mayıs ayından bugüne kadar Belediye Başkanı'nın keyfi itirazıyla toplu iş sözleşmesi yapma yetkimiz sürüncemeye alınmıştır."

'İstifa etmeyen iki arkadaşmız işten çıkartılmıştır'

"Belediyenin keyfi uygulaması bununla da sınırlı değil, kanun hükmünde kararnameyle belirlenin ücret ve sosyal haklarımız belediye yönetiminin keyfi uygulamasıyla aşağıya çekilmiştir. Bizleri açlıkla sınamaya çalışmaktalar. Yasa tanımaz keyfi uygulama bu alanda da devam etmektedir. Arkadaşlarımız, uygulanan baskı, tehdit ve mobinglerle istifaya zorlanmış, birçok işçi arkadaşımız iş kaygısıyla istifa etmek zorunda kalmıştır. İstifa etmeyen iki işçi arkadaşımız da işten çıkarılmıştır. İşten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde bu hükümlerde hiçe sayılmıştır."

Yapılan açıklamada işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

1-İşten atılan işçiler geri alınsın

2-Ücretlerimizden yapılan indirimlere son verilsin

3-Sendikalı olma hakkımız tanınsın, yapılan itirazlar derhal geri çekilsin

"Haklarımız verilinceye kadar bizler meydanlarda sokaklarda ve hayatın her alanında taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu uygulamalar sonlandırılmadığı taktirde eylemlerimizin ivmesi daha da artacak, sorunlarımızın çözümünü siz değerli halkımızla paylaşmaya ve desteğinizi almaya devam edeceğiz."