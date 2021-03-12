  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin DİSK'e bağlı işçileri isyan etti! 'Hakkımızı almadan meydanı terk etmiyoruz'
Gündem

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin DİSK'e bağlı işçileri isyan etti! 'Hakkımızı almadan meydanı terk etmiyoruz'

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 13 Mart Cumartesi günü CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin işçilere yönelik zulmünü protesto edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:46:00 -
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin DİSK'e bağlı işçileri isyan etti! 'Hakkımızı almadan meydanı terk etmiyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

Bakırköy Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, zulmüne uğradıkları CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nu protesto edecek. Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu, hazırlanılan eyleme ilişkin açıklamada bulundu. "Sizlerin oylarıyla, Bakırköy ilçesine hizmet etme vaatleriyle belediye başkanı seçilen Bülent Kerimoğlu, halka hizmetlerini bir tarafa bırakmış, tüm zamanını biz işçilerle uğraşmaya adamıştır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

'Sendikal üyelik hakkımız sürüncemeye alınmıştır'

"Yıllardır taşeron cehenneminde kavrulan biz işçiler, kadro yalanıyla aktarıldığımız Bakırköy Belediyesi'nin iştirakinde de aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktayız. 2018 yılında Anayasal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sendikal üyelik hakkımız, 2018 yılının Mayıs ayından bugüne kadar Belediye Başkanı'nın keyfi itirazıyla toplu iş sözleşmesi yapma yetkimiz sürüncemeye alınmıştır."

'İstifa etmeyen iki arkadaşmız işten çıkartılmıştır'

"Belediyenin keyfi uygulaması bununla da sınırlı değil, kanun hükmünde kararnameyle belirlenin ücret ve sosyal haklarımız belediye yönetiminin keyfi uygulamasıyla aşağıya çekilmiştir. Bizleri açlıkla sınamaya çalışmaktalar. Yasa tanımaz keyfi uygulama bu alanda da devam etmektedir. Arkadaşlarımız, uygulanan baskı, tehdit ve mobinglerle istifaya zorlanmış, birçok işçi arkadaşımız iş kaygısıyla istifa etmek zorunda kalmıştır. İstifa etmeyen iki işçi arkadaşımız da işten çıkarılmıştır. İşten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde bu hükümlerde hiçe sayılmıştır."

Yapılan açıklamada işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

1-İşten atılan işçiler geri alınsın
2-Ücretlerimizden yapılan indirimlere son verilsin
3-Sendikalı olma hakkımız tanınsın, yapılan itirazlar derhal geri çekilsin

"Haklarımız verilinceye kadar bizler meydanlarda sokaklarda ve hayatın her alanında taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu uygulamalar sonlandırılmadığı taktirde eylemlerimizin ivmesi daha da artacak, sorunlarımızın çözümünü siz değerli halkımızla paylaşmaya ve desteğinizi almaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdo..
Gündeme geldi: Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı için skandal sözler
Gündem

Gündeme geldi: Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı için skandal sözler

28 Şubat döneminde yayınlanan Bizimkiler dizisinde, Fazilet Partisi Milletvekili iken zorbalığa maruz bırakılan Merve Kavakçı için sarf edil..
Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay