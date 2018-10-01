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CHP'li Altınok Öz'ün Kemal 'Kılıçdaroğlu' tespiti: Önüne bir kasa domates koy...

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok ifadelere kullanarak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
CHP'li Altınok Öz'ün Kemal 'Kılıçdaroğlu' tespiti: Önüne bir kasa domates koy...

 

Siyasi kariyerinde birçok seçim hezimeti bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, KartalBelediye Başkanı Altınok Öz'den çarpıcı bir tespit geldi.

YENİDEN ADAY DEĞİL

Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde partide değişim istediğini açıklayarak Muharrem İnce'nin yanında saf tutan Altınok Öz, yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirdi.

KARTAL'IN ÇALIŞMAYAN BAŞKANI

Kartal'da görev yaptığı dönem boyunca verdiği sözleri yerine getiremeyen Öz, açıklamalarını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ÖNÜNE BİR KASA DOMATES KOY..."

CHP'li Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda böyle düşünüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
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