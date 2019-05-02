CHP’li Altay’dan skandal tehdit: Sizi Kızılay'da yürütmezler CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin kararı merakla beklenen YSK'yı tehdit ederek, "Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlüklerin ortaya çıkması ve sandıklarda yaşanan oy hırsızlığının deşifre olmasıyla CHP’li yöneticileri telaş sardı. Birbiri ardına skandal açıklamalarda bulunan CHP yönetimi, seçimin nihai kararını verecek olan YSK’ya da tehditler savuruyor. İtirazların değerlendirilmesi devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK’yı küstah sözlerle hedef aldı.. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda, YSK üyelerinin insan içine çıkacak hali kalmayacağını ileri sürdü. Altay "Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" diye tehditler savurdu.

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