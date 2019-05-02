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CHP’li Altay’dan skandal tehdit: Sizi Kızılay'da yürütmezler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin kararı merakla beklenen YSK'yı tehdit ederek, "Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" dedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:59

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlüklerin ortaya çıkması ve sandıklarda yaşanan oy hırsızlığının deşifre olmasıyla CHP’li yöneticileri telaş sardı. Birbiri ardına skandal açıklamalarda bulunan CHP yönetimi, seçimin nihai kararını verecek olan YSK’ya da tehditler savuruyor. İtirazların değerlendirilmesi devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK’yı küstah sözlerle hedef aldı..

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda, YSK üyelerinin insan içine çıkacak hali kalmayacağını ileri sürdü. Altay "Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" diye tehditler savurdu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:04
  1. İstanbul
  2. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

YORUM YAZ

  • KanunîKanunî35 dk önce
    YSK tehdit ediliyor ise savcıların yapacağı bir şey yok mu? Millet vekili ! ne karşı yani . Merak ettim de ....
  • Alkan Alkan 40 dk önce
    ASIL SIZLERIN GIBI FETÖCÜ DHSKPCI HDP PKK CI TERÖRISTLERIN VE ENGIN ALTAY GIBI MANYAKLARIN PUSTLARIN SURATSIZ PISLIK SURATLARINA TÜKÜRÜRLER EY TERÖRIST DESTEKCILERI ENGIN ALTAY ZIBIDILERI SIZINLERIN GIBI TERÖRISTLERIN TEHTITLERI VIZ GELIR TIRS GIDER TAMAMMI ULAN TÜRKIYE DÜSMANLARI EZAN VE CAMI BAS ÖRTÜSÜ DÜSMANLARI SAHTEKARLAR ÜÇ KAGITCI LAR HIRSIZLARI HAIN INÖNÜNÜN TOHUMLARI KEFERELERI SIZLERDEN KORKAN SIZLERIN GIBI OLSUN ULAN INEKLER DIS GÜÇLERIN EMRINDE VE KANDILIN EMRINDE OLANLARA
  • Chphdp başkaChphdp başka40 dk önce
    Siz her türlü haltiYiyip, yalanı söyleyip yüzünüze tükürülmeden yuruyorsunuz sokaklarda. Başkasının yüzüne tukurulecekmis siz buna kafa takmayı siz nereye gidip gidemeyeceginizi bilin yeter. Böyle giderse siziyani chphdp tükürükle değilkendi ......anlayan anladı. Siz kendinizi düşünün. Tehdit ediyor aklı sıra....korku korku
  • OkurOkur43 dk önce
    tehdit mi, üslub problemi mi? YSK nın kararları kesin. Yargı makamı. İşinize gelirse ne ala, gelmezse sokakta yürtmezler tehdidi, suratınıza tükürürler... işte budur, bir zihniyetin herşeyi özetleyen gerçek yüzü..
  • OkurOkur43 dk önce
    tehdit mi, üslub problemi mi? YSK nın kararları kesin. Yargı makamı. İşinize gelirse ne ala, gelmezse sokakta yürtmezler tehdidi, suratınıza tükürürler... işte budur, bir zihniyetin herşeyi özetleyen gerçek yüzü..
  • OkurOkur43 dk önce
    tehdit mi, üslub problemi mi? YSK nın kararları kesin. Yargı makamı. İşinize gelirse ne ala, gelmezse sokakta yürtmezler tehdidi, suratınıza tükürürler... işte budur, bir zihniyetin herşeyi özetleyen gerçek yüzü..
  • IsmailIsmail45 dk önce
    Yazıklar olsun sana nasıl bir düşünce. Hem yolsuzluk yapın hemde çamura yatın. Yolsuzluk yapanın yüzüne tükürülur yolsuzluğu ortaya cikarana değil. Hangi yüzle tehdit savunuyor dün. Hangi hakla.
  • KürşatKürşat46 dk önce
    Tuuuuuuuh senin mel'un suratına engin Altay denen terörist sevici. Sen ve emsallerinin insan içine çıkacak yüzünüz varmı ulan utanmaz arlanmazlar.
  • tuğrultuğrul49 dk önce
    Be orostopol çocuğu sen ne höykürüyorsun, ne zannediyorsun kendini, haçlı tohumu

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