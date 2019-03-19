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CHP'li aday Tanju Özcan'a HDP tepkisi! Canlı yayını kesmek zorunda kaldı

CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, seçim çalışmaları sırasında bir vatandaşın HDP tepkisi sonrası canlı yayınını bitirmek zorunda kaldı.

19 Mart 2019 Salı 18:23

Bolu’da, cadde üzerinde canlı yayın yaparak vatandaşlarla sohbet eden CHP’li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bir vatandaşın HDP tepkisi üzerine yayını kısa sürede bitirmek zorunda kaldı. Vatandaş CHP'li adaya, 'Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, teröristlerle ittifakı bırakın' mesajı vardı.

Bolu’da, cadde üzerinde canlı yayın yaparak vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti'nin de desteklediği CHP’li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, bir vatandaşın HDP tepkisi üzerine yayını kapatmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, CHP’li Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak seçim çalışması yaptı. Özcan, caddede yürüyen bir kadınla selamlaşmak üzere yanaşınca hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Kendisini tanımayan kadın, “siz kimsiniz” diye sorunca, 8 yıldır milletvekilliği yapan Özcan, vasfını söylemeden yalnızca “Ben Tanju Özcan” diyerek cevap verdi.

"Hangi parti deyince CHP demek zorunda kaldı"

Partisinin ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini propaganda süresince hiçbir yerde anmaması nedeniyle partililerin de tepkisini çeken Tanju Özcan, kadının “Hangi Parti” baskısı üzerine CHP demek zorunda kaldı.

Tanju Özcan’ın daha önce Muharrem İnce ile birlikte Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevine ziyarete giderken arabada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşıp, sonrasında “gittim ama içeri girmedim” diye savunmaya çalışmasını hatırlayan Bolulu Vatandaş, CHP’nin HDP ile örtülü ittifakına sert tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:23
  1. Edirne
  2. CHP'li aday Tanju Özcan
  3. Bolu

YORUM YAZ

  • komünistkomünist24 dk önce
    o vatandaş tanzimde kuyruk beklemeye devam etsin

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