0553 313 94 23

CHP'li 3 isme FETÖ soruşturması!

Eren Erdem’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması yapan CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukat Efkan Bolaç hakkında “FETÖ propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
CHP'li 3 isme FETÖ soruşturması!

Eren Erdem'in ardından İstanbul Adliye'si önünde basın açıklaması yapan CHP'liler hakkında soruşturma açıldı.

Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, 29 Haziran 2018’de tutuklanmasının ardından aynı gün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukat Efkan Bolaç hakkında “FETÖ propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tanal hakkında fezleke kararı

Tanal hakkında yürütülen soruşturma ise fezleke hazırlanmak üzere ayrıldı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • Ali KOÇAli KOÇ29 dk önce
    Zaten CHP'liler ISLANMIŞTI YAĞAN YAĞMURDA fetoşlarla...
  • harunharun43 dk önce
    gec oldu insALLAH guc olmasin
  • abd-i acizabd-i aciz48 dk önce
    CHP tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Gittikçe kötüleşecek bir süreç bu. Çünkü CHP seçmeni uyandı artık. Solcu eski solcu değil. Yeni CHP nesli daha inançlı. Daha sağ duyulu. Daha araştırmacı. Bu da CHP'nin bitmesi demektir. Daha doğrusu da CHP konjonktürünün bitmesi demektir. Yeni sol yeni Türkiye demektir. İmamoğlu geleceğin CHP lideridir haberiniz olsun. Bakmayın İstanbul adayı olarak gösterdiklerine. Asıl amaçları CHP liderliğini yok etmek. Kazanamayacağı besbelli. Kenarda durup iyice palazlanmasın diye sahneye sürüp diskalifiye edecekler. İmamoğlu oyuna geldi. Sabretseydi CHP genel başkanı olacaktı. Fiemanillah.
  • Yunus16Yunus1652 dk önce
    CHP NİN YENİ YÖNETİMİNE BAYKAL DAN SONRA GİRDİLER, KEMAL İLE BİRLİKTE FETÖ NÜN EMRİNE GİRDİLER. TAMAM . AK PARTİNİN ESKİ YÖNETİMİNDE VARDILAR UZAKLAŞTIRILDILAR??? ESKİ BAKAN, ESKİ VEKİL, ESKİ BAŞKAN, ESKİ İL İLÇE BAŞKANI OLDULAR. NE ZAMAN YARGI???

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı dudak uçuklattı
  1. Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı..
  2. Silah fabrikasından ASELSAN'a sevkiyat!
  3. Genelkurmay çatı davası
  4. Beşiktaş Müftüsü son yolculuğuna..
  5. Antalyaspor'da Darıca Gençlerbirliği..
  6. İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi
  7. Çocuklara ağaca çıkmayı öğretirken..
  8. Otobüs ve metroda kredi kartı dönemi
  9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  10. Sosyal medya paylaşımı üzerine koruma..
  11. Kriz sona erdi! AB ile anlaşıldı
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların..
  13. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer..
  14. Türkiye-Ürdün ortak askeri..
  15. Sınırda hareketli dakikalar! Taciz..
  16. MHP Grup Başkanvekili Akçay, AA'nın..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin..
  18. Korkunç şekilde can veren 3 çocuğunu..
  19. Eski Emniyet Müdürü Yılmaz hakkındaki..
  20. Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi..
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme