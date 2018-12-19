CHP'li 3 isme FETÖ soruşturması!
Eren Erdem’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması yapan CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukat Efkan Bolaç hakkında “FETÖ propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatıldı.19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
Eren Erdem'in ardından İstanbul Adliye'si önünde basın açıklaması yapan CHP'liler hakkında soruşturma açıldı.
Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, 29 Haziran 2018’de tutuklanmasının ardından aynı gün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan CHP milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukat Efkan Bolaç hakkında “FETÖ propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Tanal hakkında fezleke kararı
Tanal hakkında yürütülen soruşturma ise fezleke hazırlanmak üzere ayrıldı.
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