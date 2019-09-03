CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı!

Bursa'da yapılan düzensiz göçle ilgili değerlendirme toplantısına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesini sert sözlerle eleştirdi.

Soylu, İmamoğlu'na yönelik olarak, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken, terörist cenazelerinde yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın" ifadesini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Atanmış' bir Bakanın, 'seçilmiş' bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin" dedi.