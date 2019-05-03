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CHP'den Saadet'e yardım: Küçük bir bağışta bulundum

Genel merkez binalarından haciz nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Saadet Partisi'ne CHP'den para yardımı geldi.

03 Mayıs 2019 Cuma 21:43
CHP'den Saadet'e yardım: Küçük bir bağışta bulundum

Genel merkezlerinden çıkan Saadet Partisi, yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de Saadet Partisi'nin bağış kampanyasına destek olmak için yeni genel merkez binası için bağışta bulundu.

"Küçük bir bağışta bulundum"

Deniz Demir, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi tarafından başlatılan bağış kampanyasına destek olduğunu bildirdi.

Siyasi partilerin, demokrasinin ve çok sesliliğin kaleleri olduğunu belirten Demir, "Bu çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden. Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için küçük bir bağışta bulundum." ifadelerini kullandı.

Deniz Demir'in 250 lira bağışta bulunduğu belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 21:43
  1. SAADET PARTİSİ
  2. CHP
  3. Saadet Partisi
  4. Deniz Demir
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail22 dk önce
    İyi alay etmiş yamama temele

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