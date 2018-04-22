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CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler belli oldu

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerin isimleri belli oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 13:36
CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler belli oldu

İYİ Parti'e katılmak üzere CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin isimleri belli oldu.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen olan isimler şöyle:

Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:36
  1. Zonguldak
  2. İzmir
  3. Çorum
  4. Aydın
  5. Afyon
  6. Edirne
  7. Bursa
  8. Burdur
  9. chp
  10. kemal kılıçdaroğlu
  11. iyi parti

YORUM YAZ

  • BurhanBurhan1 dk önce
    fetö=IP ne partisi,chpkk,saadet partsi dir.
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