Gündem CHP’den istifa eden vekil saydırdı: Bu millet sahtekarlara ders verecek, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
CHP’den istifa eden vekil saydırdı: Bu millet sahtekarlara ders verecek, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır "Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" açıklamasını yaptı.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok." dedi.

Partisinden istifa etmesinin ardından seçim bölgesi olan Mersin'e gelen milletvekili Çakır, Gözne Otoyol çıkışında vatandaşlarca karşılandı.

Çakır, burada yaptığı açıklamada, şahsi itibarına yönelik aslı olmayan "oto hırsızlığı" suçlamasında bulunulduğunu öne sürdü.

Bu durumla ilgili gösterdiği tepki sonrası parti yetkililerince disipline verildiğini iddia eden Çakır, "Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun." ifadesini kullandı.

 

Çakır, her zaman milletin emrinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 gün 24 saat emrinizde olacak. Sizin emrinizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Onun için önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok."

2
Yorumlar

Muhbiri Sadık

Ne var bunda Kamer genç Kafirdi Onun mezarını ziyaret edenlerde öyle alınacak bir tarafı yok İman etmeyen herhalde Yasin okuyacak hali yok ki Kaf Suresi 30 ne diyor ona bakın

Tug

Gayet normal!!! Onlar zaten bu millet e ait değiller ki, ??? CHP zihniyeti: , Osmanlı devletini yokedenlerin , kurdukları düzenin devamını saglasinlar diye, kendilerini temsil etmesi için, Kendi yerlerine bıraktıkları, oligarşik yapı değil mi???
