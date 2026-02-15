İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Tahsin HAN

Terörist İsrail ordusundan paylaşılan bilgilere göre Türk vatandaşlığı olan 112 soykırımcı Gazze’deki katliamlarda siyonist orduda görev yaptı. Türkiye’de zaman zaman İsrail için savaşan Türk vatandaşlarının haberleri gündeme gelmiş ancak bu konuda herhangi bir rakam verilmemişti. Yahudi Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan rakamlara göre, 50.000’den fazla İsrail askeri personeli en az bir yabancı uyruğa daha sahip. Gazete, bilgilerin İngiliz araştırma sitesi Declassified UK’in bilgi talebi üzerine İsrail ordusunun kamuoyuna açıkladığı verilere dayandığını belirtti.

EN ÇOK AMERİKALILAR SOYKIRIMA KATILMIŞ

Ordu verilerine göre, 50.632 askerin İsrail vatandaşlığının yanı sıra yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Bunlardan 12.135’i ABD vatandaşı olup, bu sayı açık ara en büyük payı oluşturuyor. Bunu 6.127 kişiyle Fransız vatandaşlığı ve 5.000’den fazla kişiyle Rus vatandaşlığı takip ediyor.

Rakamlar ayrıca 3.000’den fazla Alman vatandaşı ve benzer sayıda Ukrayna vatandaşı da içeriyor. 1.000’den fazla asker İngiliz, Romanya, Polonya, Etiyopya ve Kanada vatandaşlığına sahipken, geri kalanlar diğer ülkeler arasında dağılmış durumda.

112 TÜRK KİMLİKLİ SOYKIRIMCI

Türk vatandaşlığına sahip 112 kişinin de siyonist soykırımcı orduyla Gazze’de görev yaptığı da ilk defa net bir biçimde ortaya konuldu. Açıklamaya göre, 4.440 asker İsrail vatandaşlığının yanı sıra iki yabancı vatandaşlığa, 162 asker ise üç yabancı vatandaşlığa sahip. Raporda, talebin yaklaşık bir yıl önce, Mart 2025’te sunulduğu ve bunun İsrail askeri personelinin yabancı uyruklarına ilişkin ilk ayrıntılı kamuya açık veri olarak nitelendirildiği belirtildi. İsrail basınına göre, aktif görevdeki asker sayısı yaklaşık 170.000, kayıtlı yedek asker sayısı ise 400.000-460.000 civarında.

HOLLANDA BASINI, YARGILAMA İSTEDİ

Bu arada Hollanda basını da Declassified UK’in edindiği bilgilere göre 559 Hollanda vatandaşının Gazze’deki soykırımın en şiddetli olduğu dönemde İsrail ordusunda görev yaptığını belirtti. Hollanda basını; rakamların, Filistin topraklarında yoğun çatışmaların yaşandığı döneme denk geldiğini ve hükümetten soykırıma katılanların tespit edilen gereken cezaların uygulanmasını talep etti. Türkiye’nin de bu soykırımcıları belirleyip yargılama için harekete geçmesi bekleniyor...