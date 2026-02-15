  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ'dan siyasi etik dersi

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ'dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Özdağ’ın yıllar içindeki siyasi duruşu tartışma konusu oldu.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, siyasi etik dersi vermeye kalkan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’a sert bir yanıt verdi.

Özdağ, AK Parti’ye katılan siyasetçilere göndereme olarak değerlendirilen bir paylaşım yaptı: “Seçmenine ihanet edenin de, ona kucak açanın da ahlakı yoktur.

Selçuk Özdağ’ın mezkûr paylaşımına cevap veren Baş, Özdağ’ın siyasi geçmişini tek cümleyle özetledi: “Siyasi hayatı boyunca 7 farklı partiye giren Kubilay Uygun, vefatının üzerinden on yıl geçtikten sonra bile Fırıldak Kubi olarak anılıyor… Siyasi hayatı boyunca 7 farklı partiye giren Selçuk Özdağ siyasi etik dersi veriyor…

 

Zira Selçuk Özdağ’ın parti değiştirme karnesi gerçekten baş döndürüyor. Özdağ sırasıyla şu partilerde yer aldı: Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeni Yol Partisi.

Özdağ, son olarak DEVA Partisi’nden AK Parti’ye geçen bir milletvekiline “Hem istifa eden hem de kabul edenler açısından ahlaki bulmuyorum” diyerek ders vermeye kalkmıştı. Avukat Yaşar Baş’ın hatırlattığı “Fırıldak Kubi” benzetmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Kendi fırıldaklığı yetmezmiş gibi başkalarına etik dersi veriyor” yorumlarıyla Özdağ’ı tiye aldı.

