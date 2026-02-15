  • İSTANBUL
Gündem TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’
Gündem

TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TRT Haber spikeri Zeynep Bulut Şenel, üniversite tercih döneminde annesinin başörtülü olduğu gerekçesiyle kampüse alınmadıklarını, yönetimin ancak “arabadan inmeme” şartıyla izin verdiğini açıkladı; yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Şenel’in sözleri kısa sürede gündem oldu.

Recep Tayyip Erdoğan’dan önce başörtülüler Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Tayyip Erdoğan başbakan olduktan ancak 10 küsur yıl sonra başörtüsü yasaklarını kaldırabildi. Çünkü devletin her yanını örümcek ağı gibi saran kemalist vesayet, özgürlük yanlısı hükümeti engelliyordu.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini TRT Haber spikeri Zeynep Bulut Şenel anlattı. Şenel, üniversite sınavına girdiği yıl tercih döneminde Boğaziçi Üniversitesini gezmek istediğinde annesinin başörtülü olması nedeniyle kampüse alınmadığını anlattı.

Israrları üzerine üniversite yönetimi, “anneniz başörtülü olduğu için arabadan inmeyecek” şartı koyarak ancak bu şekilde izin verdi.

Şenel’in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

