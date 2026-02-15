Milli futbolcudan takdir edilen hareket! Günlük 800 kişilik iftar sofrası kuracak

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli futbolcu Merih Demiral, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün yüzlerce kişiye iftar verecek.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli’de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde anlamlı bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

 

Hemşehrilerini unutmadı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak.

