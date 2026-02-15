Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Çocuklarımızın kendi medeniyetlerini, camiyi ve paylaşmanın güzelliğini öğrenecek olması; laiklik maskesi altında İslam düşmanlığı yapan malum çevreler laik atak geçirdi.

Müslüman Anadolu evlatlarının daha 4-6 yaşındayken caminin huzuruyla tanışması, iftar sofrasının bereketini ve dua etmenin şuurunu kavraması için hazırlanan rehberde; Ramazan hazırlıkları, iftar adabı ve milli kültürümüzün simgesi olan davulcu-pide görselleriyle yapılacak etkinlikler yer alıyor.

Okul öncesi yavrularımızın "Ramazan'da Cami" köşelerinde sergileyeceği bu çalışmalar, Batı hayranı sol zihniyeti adeta küplere bindirdi. Milletin değerlerine savaş açan bu karanlık odaklara inat; okullarda milli ve manevi bir neslin inşası için atılan bu adımlar, Türkiye Yüzyılı'nın manevi temellerini sağlamlaştırıyor.

Mill Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ildeki okullara gönderilen, “Ramazan Ayı Etkinlikleri” rehberinde yer alan bazı etkinlikler:

— 4–6 yaş grubu çocuklar öğretmenleri eşliğinde camiye götürülecek.

— Okul öncesi öğrencilerden aileleriyle “Ramazan hazırlığı yaparken ya da dua ederken” fotoğraf çektirmeleri istenecek.

— Çocuklara iftar sofrasının nasıl kurulacağı öğretilecek.

— Ramazan pidesi, hurma ve davulcu gibi görseller üzerinden etkinlikler yapılacak. Çalışmalar “Ramazan’da Cami” köşesinde sergilenecek.