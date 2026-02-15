Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz iki gün süren kuvvetli yağışların ardından açan güneşle birlikte turkuaz tonlarına büründü.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle dünyanın en çok ilgi gören kıyıları arasında yer alan Ölüdeniz, yağışlı havanın ardından adeta yeniden parladı.
Macera tutkunları, Babadağ’daki pistlerden tandem pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.
Bazı turistler de turkuaza dönüşen deniz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Gönüllü tarafından GoPro ve fotoğraf makinası ile çekilen havadan görüntülerle, Ölüdeniz Plajı’ndaki renk değişimi görüntülendi.
