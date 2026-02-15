  • İSTANBUL
Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz iki gün süren kuvvetli yağışların ardından açan güneşle birlikte turkuaz tonlarına büründü.

Foto - Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle dünyanın en çok ilgi gören kıyıları arasında yer alan Ölüdeniz, yağışlı havanın ardından adeta yeniden parladı.

Foto - Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara

Macera tutkunları, Babadağ’daki pistlerden tandem pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Foto - Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara

Bazı turistler de turkuaza dönüşen deniz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Foto - Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara

Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Gönüllü tarafından GoPro ve fotoğraf makinası ile çekilen havadan görüntülerle, Ölüdeniz Plajı’ndaki renk değişimi görüntülendi.

