  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi” Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti Vahit Kirişçi Akit'e konuştu: CHP’nin zulmünü duyarak büyüdük
Eğitim AÖF öğrencileri dikkat! Kayıtlar için son tarih
Eğitim

AÖF öğrencileri dikkat! Kayıtlar için son tarih

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AÖF öğrencileri dikkat! Kayıtlar için son tarih

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde sona yaklaşıldığı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme takvimi için geri sayım başladı.

 

İşlemler 2 Şubat’ta başladı

2 Şubat tarihinde başlayan AÖF 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Kayıt yenileme işlemlerini öğrencilerin sorunsuz bir şekilde yapabilmesi için sesli yanıt sistemi, canlı hizmet desteği sunan çağrı merkezi, soru-cevap platformu AOSDESTEK ve yapay zeka tabanlı sanal asistan Chatbot aracılığıyla anında yardım alınabiliyor. Sürecin daha şeffaf ve anlaşılır olması için geliştirilen bilgilendirici video ve animasyonlar da fakültenin resmi kanallarında yayınlandı. Ayrıca üniversite, SMS, mobil uygulama bildirimleri ve sesli aramalarla kayıt sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

 

’Kayıt silinme’ riskine karşı kritik uyarı

Öte yandan mevzuat tescil sözleşmesi üst üste dört dönem devam edenlerin yeni üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi söz konusu olabiliyor. Üniversite yönetimi bu konuda öğrencileri uyarırken, belirtilen süre içinde işlemlerin tamamlanması gerektiği de hatırlatıldı. Kayıt yenileme işlemleri 16 Şubat saat 22.00’ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt bedeli ödemelerini de bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

ÖSYM açıkladı: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
ÖSYM açıkladı: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Eğitim

ÖSYM açıkladı: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı

Gündem

ÖSYM duyurdu! e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23