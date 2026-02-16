İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali kısa süreliğine panik oluşturdu.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul, Çatalca ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan depremle ilgili cep telefonlarına önceden gelen sinyal vatandaşları kısa süreliğine tedrigin etti.