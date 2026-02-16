  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek Siyonistlerin uykusunu kaçıran yerli hamle! Türkiye'nin balistik gücü Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor
Gündem İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali kısa süreliğine panik oluşturdu.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul, Çatalca ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan depremle ilgili cep telefonlarına önceden gelen sinyal vatandaşları kısa süreliğine tedrigin etti.

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!

Aktüel

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!

Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Yerel

Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!

Gündem

Akdeniz'de deprem!

Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı
Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı

Yerel

Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23