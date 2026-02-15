Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

  • İSTANBUL
Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı. Hemen her konuda bülbül gibi fikir beyan eden sanatçıların konu Filistin olunca üç maymunu oynaması tepki çekti.

Alman gazeteci Tilo Jung, Berlinale festivali kapsamında düzenlenen söyleşilerde sanatçılara sorduğu soruların yer aldığı kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jung, ünlü isimlere yönelttiği sorularda, uluslararası etkinliklerin Filistin konusundaki tutumu ve sanat çevrelerinin siyasi krizler karşısındaki sorumluluğunu gündeme getirdi. Jung, jüri üyelerine Almanya hükümetinin İsrail'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da sordu.

Sorular üzerine ilk yanıt veren jüri üyesi Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, sorunun "Adil olmadığını" savundu.

FİLİSTİN SORUSUNA SENEGAL CEVABI

Puszczynska, izleyicileri düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını ancak insanların İsrail'i ya da Filistin'i destekleme yönündeki kararlarından sorumlu tutulamayacaklarını öne sürerek, "Senegal'i ve diğer savaşları da konuşabiliriz. Siz en büyüğünü işaret ettiniz ama başka pek çok savaşta da soykırım işleniyor ve bunları konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman yönetmen Wim Wenders ise film yapımcılarının doğrudan siyasetin içinde yer almaması gerektiğini iddia ederek, şunları ileri sürdü: "Bilerek siyasi filmler yaptığımızda siyasetin alanına gireriz. Oysa biz siyasetin karşı ağırlığıyız. Politikacıların değil, insanların işini yapmalıyız."

KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Gazeteci Jung, ABD'li oyuncu Neil Patrick Harris'e ise "Sanatınızı politik olarak değerlendiriyor musunuz? Eğer öyleyse, günümüz filmleri Avrupa ve Amerika'da yükselen faşizme karşı mücadelede nasıl yardımcı olabilir?" sorusunu yöneltti.

Harris, "apolitik" kalmaya çalıştığını belirterek, bunun çok daha dokunaklı, heyecan verici ve eğlenceli olduğunu savundu.

ABD'li oyuncunun, Jung'un yönelttiği soruya doğrudan yanıt vermek yerine konuyu değiştirerek farklı başlıklara değinmesi dikkati çekti.

Jung, sanatçılara Filistin hakkında sorular yönelttiği söyleşilerin ardından gazetecilere kısıtlama getirildiğini de açıkladı. Gazetecilere sadece 2 soru sorma sınırlamasını eleştiren Jung, basın özgürlüğü çağrısında bulundu.

Okur

Aile kavramını bitiren Siyonistler oldu lgbt arkasında Siyonistler var fuhuş arkasında bunlar yok mu epstein Siyonisti gördü dünya halkları artık bu pislikler mahkemeye çıkmalı Siyonist fareleri aile kuruyor köpek gibi çoğalıyor Avrupa ve ABD içinde pornografi arkasında bunlar var vpn ayarları kapatılmalı pislik içerikli siteler uydular kapatılmali Siyonistler burdan para kazanıyor yahu aile kavramını dinamitlediler kim Siyonistler yaptı Avrupa'da çoğu coğrafya da nüfus azalıyor sebebi bu siyonistler artık uyanın dünya halkı uyanın sosyal medyada düzenleme gelmelidir tüm dünyada pislik içerik üretenler tespit edilmeli hapse atılmalı VPN ayarları tüm devletler kapatmalı pornografi siteleri kapatılmalı ahlaki olarak dünya halkları kendine nizam vermeli aile kurumu güçlenmesi gerekir konuşulacak çok şey varda devletler çözüm üretmeli Siyonistlerin kovulması gerekiyor uyanın dünya uyanın artık

Vahap

Üç maymun azdır bu satılmışlar için bir düzeneyi bile oynarlar çünkü Siyonizm AB yi dansoz gibi oynatıyor.
