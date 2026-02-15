  • İSTANBUL
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu ve Dnepr askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

 

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 

2 kişi yaralandı

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu Temryuk ilçesindeki Volna köyünde bulunan petrol deposunda yangın çıktığı ve yangının 2 bin 200 metrekare alana yayıldığını kaydeden Kondratyev, yangını söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Kondratyev, "Maalesef yaralı var. Gelen bilgiye göre 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu kişilere gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

