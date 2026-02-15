  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiopya ziyareti Bilim adamı gizlice bir silahı kendi üzerinde test etti! Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi' CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam! 'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür' İsrail ordusunda 50 bin asker çifte vatandaş! Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı Avrupa savunmasında "Hansa" dönemi! Norveç ve Almanya'dan Kuzey Atlantik'te kritik ittifak Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat! İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle
Dünya Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor
Dünya

Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor

Terör devleti İsrail hükümeti, Batı Yaka’da yıllardır sürdürdüğü işgal politikasında "toprak gasbını" bir adım öteye taşıyarak yasal kılıfa büründürdü. Tel Aviv yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin topraklarını "kamu arazisi" adı altında mülkiyetine geçirecek tek taraflı "tapu kayıt" sürecini onayladı.

Katil İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Yaka'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onayladı.

İşgalci İsrail terör devletinin basınına göre, öneri Adalet Bakanı Yariv Levin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunuldu.

Onaylanan karara göre, Batı Yaka'nın 1967'deki işgalinden sonra ilk kez, Tel Aviv yönetimi bölgede İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tapu kayıt sürecini" başlatacak.

Bu kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde işgalci olduğu işgal altındaki Batı Yaka'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, ilk aşamada Oslo Anlaşmalarına göre İsrail askeri yönetimince idare edilen Batı Yaka'da C bölgesini kapsayan karar çerçevesinde, 2030 yılına kadar C bölgesindeki toprakların yüzde 15'inde kademeli olarak düzenleme yapılmasının planlandığı aktarıldı. İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmalarına göre, C bölgesi Batı Yaka'nın yüzde 61'ini kapsıyor.

Bölgedeki tüm tapu kayıtlarının düzenlenmesinin 30 yıl süreceğinin düşünüldüğü kaydedilen haberde, bu nedenle ilk etapta yüzde 15 hedefinin belirlendiğine işaret edildi.

Haberde, özel mülkiyet olduğu kanıtlanamayan arazilerin devlet arazisi haline getirileceği ve işgal altındaki Batı Yaka'da "İsrail egemenliğinin güçlendirileceği" ifade edildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Yaka, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor
İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor

Gündem

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor

Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler
Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler

Gündem

Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler

İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı
İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı

Dünya

İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı

Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri
Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri

Dünya

Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23