Macron'un kucağı Abdi'ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli

Macron'un kucağı Abdi'ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi, Almanya’nın Münih kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kucaklaştıktan sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin unvanlar ve kavramlar konusunda sorun yaşadığını belirterek, esas taleplerinin Kürtlerin kendi hükümetlerinin olmasını ve bölgelerinde kendi kendilerini idare etmesi olduğunu söyledi.

Almanya’nın skandal daveti sonrası Münih’e giderek Güvenlik Konferansına katılan YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşüp Fransa Cumhurbaşkanı Macron kucaklaştıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Abdi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin dün “SDG’nin otonomi talebi yok” sözlerine de yanıt verdi.

İSMİ FARK ETMEZ! BİZ KÜRT YÖNETİMİ İSTİYORUZ

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Şam yönetiminin kavramlara ve isimlere takıldığını belirten Abdi, "İsmi ne olursa olsun, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz" diyerek bölgedeki özyönetim talebini yineledi. Abdi, şu ifadeleri kullandı: "Suriye devletinin ünvanlar ve kavramlarla ilgili sorunları var. Ancak biz, yerel bir Kürt yönetimi/hükmü istiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır. Herkesin kendini güvende hissettiği, Kürt özelliklerinin ve kültürünün korunduğu, Kürtlüğe saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz."

GARANTÖRLÜK İSTEDİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmeye de değinen Abdi, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Abdi, Kürt heyetlerinin farklı yaklaşımları bulunsa da aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiğini, bunun önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Şam ile yapılan görüşmelerde geçmiş tecrübelere atıfta bulunan Abdi, varılacak olası bir anlaşmanın uygulanabilirliği için uluslararası bir mekanizmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı: "Şam ile yaptığımız görüşmelerde, anlaşmaların uygulanmaması ihtimaline karşı bir garantör mekanizmanın olması gerektiğini belirttik."

Fetö ve PKK gibi terör örgütlerini besleyen ikiyüzlü Almanya bu teröristi de davet etmiş!
