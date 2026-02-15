Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı

  • İSTANBUL
Şanlıurfa Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucu 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazası, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

 

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı. Kazada minibüste 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

