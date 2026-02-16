Jetler Erzincan'ın üzerinde neden havalandı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçaklar, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şehrin semalarında gerçekleştirilen muharip uçak geçişi, kurtuluş coşkusuna ayrı bir anlam kattı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekânlarınız cennet olsun."