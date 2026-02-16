  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı "Top ABD’nin sahasında" Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem Jetler Erzincan'ın üzerinde neden havalandı!
Gündem

Jetler Erzincan'ın üzerinde neden havalandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçakların Erzincan üzerinde havalanması Erzurumluları şaşırttı. Muharip uçakların Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü için havalandığı anlaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçaklar, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şehrin semalarında gerçekleştirilen muharip uçak geçişi, kurtuluş coşkusuna ayrı bir anlam kattı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekânlarınız cennet olsun."

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu

Gündem

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu

Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın
Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın

Gündem

Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın

Erzurum için güç birliği mesajı! Yatırım, lojistik ve OSB fırsatları masaya yatırıldı
Erzurum için güç birliği mesajı! Yatırım, lojistik ve OSB fırsatları masaya yatırıldı

Kobi

Erzurum için güç birliği mesajı! Yatırım, lojistik ve OSB fırsatları masaya yatırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23