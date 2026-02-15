  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi”
Dünya O ülkede acı bilanço! Son bir yılda 15 bin 513 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkede acı bilanço! Son bir yılda 15 bin 513 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ülkede acı bilanço! Son bir yılda 15 bin 513 kişi hayatını kaybetti

İran’da trafik kazalarına ilişkin açıklanan son veriler; can kaybının boyutunu gözler önüne serdi.

İran’da trafik kazalarıyla ilgili paylaşılan istatistikler, sorunun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. İran basınına yansıyan haberlere göre, Mümini, ülkesindeki ölümlü trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Yüzde 3,8 arttı

Mümini, son bir yılda meydana gelen ölümlü trafik kazalarının önceki senelere göre yüzde 3,8 oranında arttığını belirterek, "Son bir yılda trafik kazalarında 15 bin 513 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

 

İran genelinde her yıl yaklaşık 19 bin 800 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini vurgulayan Mümini, "Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si çalışma çağında bulunan kişiler ve en fazla can kaybı 20 ila 30 yaş grubu arasında meydana geliyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle
İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle

Gündem

İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı
İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

Gündem

İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı

Siyonistlerin uykusunu kaçıran yerli hamle! Türkiye'nin balistik gücü Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı
Siyonistlerin uykusunu kaçıran yerli hamle! Türkiye'nin balistik gücü Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı

Gündem

Siyonistlerin uykusunu kaçıran yerli hamle! Türkiye'nin balistik gücü Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23