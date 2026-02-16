Tüm Türkiye nefesini tuttu! A101'deki büyük kampanyayı bekliyor
Türkiye'nin zincir market devlerinden birisi olan A101, 18 Şubat'ta büyük bir kampanyaya hazırlanıyor. Marketin aktüel ürünleri kamuoyu ile paylaşıldı.
A101 Aldın Aldın kataloğu ile bu hafta indirimli ürünler tam liste yayınlandı. 18 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu ile yepyeni ürünler satışa hazır edilecek. A101 haftanın indirim afişi ile 4 çekmeceli şifonyer 2.499 TL, 88 tuşlu katlanabilir ve taşınabilir piyano 6.299 TL, mermer desenli yer sofrası 449 TL, büyük boy valiz 1.099 TL, 3 katlı tekerlekli raf 199 TL, süngerli baskılı çocuk halısı 329 TL, katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL, emaye fırın tepsisi 149 TL, Ben Kimim? kutu oyunu 149 TL, oyuncak kodlama labirent oyunu 359 TL, kristal sürahi 89,50 TL, silikon muffin kalıbı 45 TL, 6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL, karma mutfak ürünleri 29,50 TL, lastik tamir kiti 99,50 TL, kask buhar önleyici 95 TL, oto cam sileceği 69,50 TL, oto telefon tutucu 149 TL, oto koltuk arkası organizeri 175 TL, elektrikli çelik çay makinesi 1.599 TL, kablolu dik süpürge 1.499 TL, 9 KG kurutma makinesi 14.999 TL, bluetooth hoparlör 499 TL'den satışta olacak. Peki A101 aktüel afişi bu Perşembe neler sunuyor, hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 18 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın tek tek indirimli ürünler listesi tamamı...
50" 4K Ultra Smart Led Tv 25.999 TL Bluetooth Hoparlör 499 TL, 42" VIDAA Tv 19.499 TL, 9W Kumandalı RGB Led Ampul 99,50 TL
Çamaşır Makinesi 17.999 TL, 9 KG Kurutma Makinesi 14.999 TL
Şarjlı Masa Lambası 399 TL Mikrodalga Fırın 3.599 TL Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.999 TL 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.599 TL Tost Makinesi 699 TL Stand Mikser 3.499 TL
SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL RC3 Plus 50CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
Pipetli Cam Ayıcık Bardak 399 TL Yemek Tabağı 69,50 TL Servis Tabağı 69,50 TL Kristal Sürahi 89,50 TL Tabaklıklı Bulaşık Kurutma Matı 169 TL Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 22,50 TL Çekmece İçi Düzenleyici 74,50 TL Emaye Fırın Tepsisi 149 TL Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL Silikon Muffin Kalıbı 45 TL Su Pompası 69,50 TL Çok Amaçlı Bambu Kutu 249 TL Katlanabilir Çok Amaçlı Ahşap Tepsi 249 TL
