Tüm Türkiye nefesini tuttu! A101'deki büyük kampanyayı bekliyor

A101 Aldın Aldın kataloğu ile bu hafta indirimli ürünler tam liste yayınlandı. 18 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu ile yepyeni ürünler satışa hazır edilecek. A101 haftanın indirim afişi ile 4 çekmeceli şifonyer 2.499 TL, 88 tuşlu katlanabilir ve taşınabilir piyano 6.299 TL, mermer desenli yer sofrası 449 TL, büyük boy valiz 1.099 TL, 3 katlı tekerlekli raf 199 TL, süngerli baskılı çocuk halısı 329 TL, katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL, emaye fırın tepsisi 149 TL, Ben Kimim? kutu oyunu 149 TL, oyuncak kodlama labirent oyunu 359 TL, kristal sürahi 89,50 TL, silikon muffin kalıbı 45 TL, 6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL, karma mutfak ürünleri 29,50 TL, lastik tamir kiti 99,50 TL, kask buhar önleyici 95 TL, oto cam sileceği 69,50 TL, oto telefon tutucu 149 TL, oto koltuk arkası organizeri 175 TL, elektrikli çelik çay makinesi 1.599 TL, kablolu dik süpürge 1.499 TL, 9 KG kurutma makinesi 14.999 TL, bluetooth hoparlör 499 TL'den satışta olacak. Peki A101 aktüel afişi bu Perşembe neler sunuyor, hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 18 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın tek tek indirimli ürünler listesi tamamı...