SON DAKİKA
Gökyüzünde alarm üstüne alarm! Rusya yüzlerce İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı
Dünya

Gökyüzünde alarm üstüne alarm! Rusya yüzlerce İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı

Gökyüzünde alarm üstüne alarm! Rusya yüzlerce İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait yüzlerce insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik geniş çaplı İHA saldırıları düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

 

Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

 

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

 

Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

