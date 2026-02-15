  • İSTANBUL
Dünya "Top ABD’nin sahasında"
"Top ABD’nin sahasında"

Mecid Taht Revançi, Tahran ile Washington arasında süren temaslara dair yaptığı açıklamada, sürecin seyrini belirleyecek adımın ABD’den gelmesi gerektiğini ifade etti. Revançi, mevcut aşamada inisiyatifin karşı tarafta olduğunu dile getirdi. Revançi, "Top ABD’nin sahasında" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, BBC’ye açıklamalarda bulunan Revançi, "Top ABD’nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Revançi, İran’ın nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer programa odaklanacağını belirterek, İran’ın füze programının müzakerelere konu olmasının İsrail’in talebi olduğunu söyledi.

 

Revançi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının artırılmasıyla ilgili şüphelerini dile getirerek, olası bir savaşın “yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini” belirtti.​​​​​​​

Top ABD’nin sahasında.” ifadesini kullanan Revançi, Amerikalıların yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olması halinde İran’ın ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için uzlaşmaları değerlendirmeye hazır olduğunu BBC’ye söyledi.

