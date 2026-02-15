Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu yeni isim listeleri dünya siyasetini sarsarken, Türkiye bu skandalla aslında yıllar önce tanışmıştı. Gazeteci Talat Atilla, skandalın henüz bu denli küresel bir infiale dönüşmediği 1 Ekim 2020 tarihinde, Epstein davasının "kara kaplı defterine" ulaşarak Türkiye ayağını deşifre etmişti.

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalı, yalnızca bir ceza davası değil; küresel elit ağlarının, güç ilişkilerinin ve kapalı devre bağlantıların tartışıldığı tarihî bir kırılma noktasıydı. Yıllar içinde mahkeme dosyalarına giren belgeler, uçuş kayıtları ve kişisel ajandalar kamuoyuna yansıdıkça, skandalın boyutları daha da genişledi.

Bu süreçte en dikkat çeken unsurlardan biri, Epstein’in kamuoyunda “kara kaplı defteri” olarak anılan ve çok sayıda uluslararası isimle irtibat bilgileri içerdiği öne sürülen kayıtlarıydı. Söz konusu liste, yalnızca ABD’de değil, farklı ülkelerde de siyasi ve medyatik tartışmaları tetikledi.

6 YIL ÖNCE İLK KEZ TALAT ATİLLA DUYURDU: EPSTEIN DOSYASINDA 4 TÜRK ÜNLÜNÜN İSMİ GEÇİYOR

Türkiye açısından kırılma noktası ise 1 Ekim 2020 tarihinde yaşandı. Gazeteci Talat Atilla, TURKTIME’de yayımladığı yazıyla, dava dosyasında Epstein’in kara kaplı defterinde 4 Türk ünlünün isminin geçtiğinin ilk kez duyurdu.

Atilla’nın yazısı, bu yönüyle Türkiye’de ilk kez dile getirilen bir boyuta işaret ediyordu. Küresel basında tartışılan dosyanın Türkiye ayağına ilişkin bu çıkış, aradan geçen altı yıla rağmen önemini koruyor.

DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSAN DOSYANIN TÜRKİYE BOYUTUNU İLK KEZ TALAT ATİLLA YAZDI

Atilla'nın bu yazısının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra Türkiye’de bazı isimler sosyal medya ve çeşitli yayın organlarında dolaşıma girdi.

Bu tablo iki gerçeği aynı anda ortaya koyuyor:

Altı yıl önce dünya gündemini sarsan dosyanın Türkiye boyutunu ilk kez yazan Talat Atilla’nın çıkışı, bugün hâlâ yanıt bekleyen soruları canlı tutuyor.

İŞTE O YAZI..

DÜNYA BASININDA İLK KEZ

PizzaGate skandalında 4 ünlü Türk de var!

ABD basınının üzerine git(e)medigi büyük bir skandal var.

Dünya basınında ilk kez açıklayacağım bazı ayrıntıları dikkatinize sunmak istedim.

ABD, yıllardır reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’ın dava dosyasını konuşuyor. Konu ile ilgili yargılanan Epstein, hücresinde ölü olarak bulunması şüphe ile karşılanmıştı!

Hakim Richard Berman, sanık Epstein’in yargı süreci devam ederken yaşamını yitirdiği gerekçesiyle hakkındaki iddialarında nihai bir karar varılmadan niteliğini kaybettiğini belirterek, yasalar çerçevesinde davanın düşmesine hükmettiğini bildirdi.

10 Ağustos’ta Manhattan’daki MCC Cezaevinde hücresinde ölü bulunan 66 yaşındaki Epstein’in cesedine adli tabip tarafından yapılan otopsi raporunda ölüm nedeninin kendini asması sonucunda meydana geldiği açıklanmıştı.

Savcılık intihar eden Epstein’in dava dosyasının kapatılmasını istemiş ancak hakim Berman, kurbanları dinlemek istediğini belirterek yapılacak duruşmayı iptal etmemişti.

Son duruşmada söz alan New York Başsavcı Yardımcısı Maurene Comey, yasalar çerçevesinde Epstein'ın intihar etmesi sonrasında davanın kapatılması gerektirdiğini belirterek, “Dava kapatılsa da soruşturmamız sürecek” diye konuşmuştu.

FBI ajanları Epstein’in kendini astığı hücreyi kontrol eden bazı kameraların çalışmadığını tespit ettiği ve intiharla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

SKANDALDA DÜNYACA ÜNLÜ DEVLET ADAMLARININ İSMİ GEÇİYOR!

PizzaGate skandalında hem Bill Clinton’ın hem de Trump’ın yakın dostu olan Jeffrey Epstein "çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmakla, dahası seks amaçlı insan kaçakçılığıyla” suçlanarak 6 Temmuz 2019’da tutuklandı…

10 Ağustos 2019'da ise cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.

“İntihar etti” denilerek cinayetin üzeri örtüldü.

Epstein’in “VIP Müşterileri” arasında Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton gibi en önde gelen isimler bulunuyordu.

Bunlardan Bill Clinton, Epstein’in sahibi olduğu adaya iki yılda 26 kez gitti.

DAVADA ÇOK ÜNLÜ 4 TÜRK DE VAR!

Büyük sırlarıyla yok edilen Epstein’in villasındaki aramada, Bill Clinton’ın “kadın gibi” resmedilmiş bir tablosunun bulunması ise bir başka skandalı ortaya çıkarmıştı.

Epstein’in kapatılan dava dosyasında başta ABD olmak üzere bazı Batılı devletlerden çok sayıda meşhur şahsiyet bulunuyor. Bunlardan biri de İngiltere Kraliçesinin oğlu Prens Andrew…

Dava dosyasında, Epstein’in kara kaplı defterinde yer alan 4 Türk ünlünün isminden de bahsedildiği iddia ediliyor.

4'Ü DE ÇOK ÜNLÜ!

Birisi yaptığı ilginç işlerle uluslararası şöhrete sahip, diğeri ulusal ölçekte çok ünlü...

Arasında bir de bayanın olduğu 4 Türk'den birisinin ismi özellıkle top secret muamele görüyor.

İSİMLER 3 KASIM'DA MI AÇIKLANACÂK?

PizzaGate skandalına karışan dünyaca ünlü siyasi ve iş adamlarının kimliklerinin ABD''de yapılacak 3 Kasım'daki başkanlık secimlerinden kısa bir süre önce ya da 3 Kasım'da açıklanacağına dair öngörüler de var!

Peki, bu çok ünlü 4 Türk'ün ismi de açıklanır mı?

uzak ihtimal değil!

PIZZAGATE SKANDALI NEDİR?

PizzaGate, Hillary Clinton’la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının ABD elitleri için çocukların istismar edildiği organizasyonlar düzenlediği ve Batı siyasi dünyasında pek çok ismin bu skandala bulaştığının iddia edildiği bir söylenti. Bu teorinin ortaya atıldığı ve sözde delillerin ortaya konduğu siteler ise bu tarz söylentilerin çokça yayıldığı 4chan ve Reddit.

Suçlamalar, ABD’deki başkanlık seçimlerinden önce Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanya direktörü John Podesta’nın e-postalarının hack edilmesiyle başladı.

Aşırı sağcılar, Podesta ve Washington’daki pizza restoranının sahibi James Alefantis’in yakın olduklarını ve Podesta’nın Alefantis’ten pizza istediği yazışmaların, şifreli mesajlar olduğunu iddia ettiler. Ve Alefantis’in de Podesta’ya, Clintonlara, onların yakını birçok üst düzey Demokrat Parti mensubuna suiistimal etmeleri için çocuk bulduğunu öne sürdüler.