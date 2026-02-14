  • İSTANBUL
Gündem Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana kadar 1 Ocak sabahları buluşmaya ne diyorsunuz? İnşallah onun da devamını getiririz" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, siyasetçilerin siyaseti için koşturacağını belirterek, "Biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah."dedi.

Erdoğan ve beraberindekiler, Selçuklu Mahallesi'ndeki TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra binayı gezen Erdoğan, burada çocuklarla sohbet etti.

Konferans Salonu'nda Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar konuşma yaptı.

Video gösteriminin ardından moderatörlüğünü Adem Metan'ın yaptığı "Enerji, Heyecan, Aksiyon" söyleşisine TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile katılan Erdoğan, TÜGVA'nın açılışlarını Anadolu'nun dört bir yanında yaptıklarını söyledi.

 

TÜGVA açılışları için 70 ilden fazla yeri gezdiklerini anlatan Erdoğan, "Aslında geneldeki tempomuzda böyle. Sorumlu olduğumuz kurulların, sivil toplum kuruluşlarının sayısı da bunu gerektiriyor. Yani sadece bir sivil toplum kuruluşunda görevli olsak haftalık bir toplantımız olur. Bir gün orada geçirirsiniz. Onun dışında işinize gücünüze bakarsınız. Ama ben çok şükür birçok eğitim kurumunda, sivil toplum kuruluşunda mesai yaptığım için fiziken bulunarak, işin içinde olarak bunu yapmaya çalıştığım için bu da ciddi bir yük gerektiriyor ve koşturmaca istiyor. Bunu da keyifle yapıyoruz. Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah."

Erdoğan, TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliği binasının uzun bir hikayesi olduğunu, bu noktalara kolay gelemediğini vurguladı.

"Geç olsun, güç olmasın demişler." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bugün bu şekilde gençlerle buluştuğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. Tabi ki Türkiye'deki TÜGVA'nın en kapsamlı, en büyük temsilciliklerinden de bir tanesi Afyonkarahisar. Emeği geçen, destek olanlara teşekkür ediyorum. Bu kurumların yaşaması için de desteklerinin devamını diliyorum." diye konuştu.

 

Erdoğan, daha sonra fanuslar içerisinde önceden "enerjik, aksiyon ve heyecan" şeklinde hazırlanmış sorulara cevap verdi.

"Çağda karşılaştığınız en büyük gençlik enerji patlaması hangi projenizde yaşandı?" sorusuna Erdoğan, "1 Ocak'ta üç kere yaptığımız Filistin buluşmaları. İnşallah, bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana kadar 1 Ocak sabahları buluşmaya ne diyorsunuz? İnşallah onun da devamını getiririz." ifadesini kullandı.

Soru cevap kısmının ardından bazı öğrenciler umre, bisiklet ve tablet gibi hediyelerle ödüllendirildi.

Programından ardından Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.

Açılış ve söyleşi programına AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

