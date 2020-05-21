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CHP'den geciken 'Çav Bella' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den, İzmir'de alçak bir sabotajla camilerin hoparlörlerinden Komünist marşı Çav Bella'nın çalınmasıyla ilgili geciken bir açıklama geldi. Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığının konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasına ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:30:00 -
CHP'den geciken 'Çav Bella' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Müftülüğü ses sisteminin alçakça sabote edilerek camilerin hoparlörlerinden Komünist marşı Çav Bella çalınmasına ilişkin geciken bir tepki gösterdi. Özel, partisinin İl Başkanlığının suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasına ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.

"Bu bir provokasyondur"

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Çirkin bir montajdı. Ama böyle bir olayın yaşandığı teyit ediliyor. İzmir İl Başkanımız bugün bu konuyla ilgili suç duyurusunu yapmış olacak. CHP olarak Diyanet İşleri Başkanlığından ve İçişleri Bakanlığından bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur, buna İzmir'in seçilmiş olması, fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasında ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

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Yorumlar

atakan699

chp nin degeni sadece hardal tanesi bu partiden hersey beklenir
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