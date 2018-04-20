CHP'den flaş çıkış: Genel başkan aday olmazsa ben olurum!

Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'yla girdiği genel başkanlık seçiminden yenilgiyle çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nun vereceği kararı bekliyor. Muharrem İnce'nin "Genel Başkan aday olmazsa ben olurum" dediği öne sürüldü. İnce bir çok platformda çok kez CHP'nin adayının CHP'li bir isim olması gerektiğini söylemişti.