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CHP'den flaş çıkış: Genel başkan aday olmazsa ben olurum!

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nun kararını beklediği ortaya çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:04
CHP'den flaş çıkış: Genel başkan aday olmazsa ben olurum!

Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'yla girdiği genel başkanlık seçiminden yenilgiyle çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nun vereceği kararı bekliyor. Muharrem İnce'nin "Genel Başkan aday olmazsa ben olurum" dediği öne sürüldü. İnce bir çok platformda çok kez CHP'nin adayının CHP'li bir isim olması gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:04
  1. Yalova
  2. muharrem ince chp

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  • osman halosman hal5 sa önce
    Kimi aday gösterirseniz gösterin bu millet size ASLA oy vermez. %20 lik bir heykel sevici zihniyet var.Onlar size oy verir sadece .İster Madonnayı aday yap..ister inönüyü hortlatıp getir..istersen kendin aday ol hiç fark etmez. ASLA kazanamazsınız ! Reisi başkan yapacağız Allahın izniyle.Bu ülkedeki haçlı sistemini kökünden değiştirecegiz.CHP zihniyetini silip atmadıkça bu ülke gelişemez.
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