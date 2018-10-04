CHP’den “fırsatçılara göz yumun” çağrısı! “Zabıta fiyat artışlarını denetlemesin” dedi

CHP’nin kendi içindeki tutarsızlıkları devam ediyor!.. Parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fiyat artışlarını sürekli eleştirip denetlenmesini istemesine, parti içinden aykırı bir ses yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, zabıtaların marketlerdeki fiyat artışlarını denetlemesine karşı çıktı. Torun, “Zabıtanın fiyat denetlemeye çıkması göz boyamaya yönelik ucuz bir şovdur. Zabıta denetimi fiyatı dengelemez. Doğalgazın, elektriğin, saraydaki debdebenin denetimini yapamayan zabıta, iki kilo bulguru, bir kutu salçayı denetleyerek mi doları düşürecek?” dedi.

AA’nın haberine göre Seyit Torun, yazılı bir açıklama yaptı.

“Erdoğan ülkeyi ne Amerikan McKinsey şirketiyle ne de belediye zabıtasıyla düzlüğe çıkarabilir. Ciddi önlemler alınmalı.” ifadesini kullanan Torun, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

“Göz boyamaya yönelik ucuz bir şov”

“Zabıtanın fiyat denetlemeye çıkması göz boyamaya yönelik ucuz bir şovdur. Zabıta bırakın kendi görevini yapsın. Devletin zabıtasını şova alet etmeyin. Zabıta denetimi fiyatı dengelemez. Doğalgazın, elektriğin, Saraydaki debdebenin denetimini yapamayan zabıta, iki kilo bulguru, bir kutu salçayı denetleyerek mi doları düşürecek?

Denetime “diktatörlük” dedi!

Hem serbest piyasa ekonomisini savunacaksınız hem de piyasayı kolluk gücüyle dengelemeye kalkacaksınız. Bunu denemek ancak diktatörlüklerde olur. Hayat pahalılığını, enflasyonu kolluk gücüyle durduramazsınız. Ancak demokratik bir ortamda, üretime dayalı politikalar uygularsanız ekonomiyi düzeltirsiniz.”

Bilim ve liyakat çağrısı

Türkiye'nin hem ekonomik krizi hem de demokrasi bunalımını aşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Torun, “Bu da McKinsey kontrolü ya da zabıta denetimiyle olacak iş değil. Serbest bir ortamda, demokratik hukuk kurullarının uygulandığı bir ülkede, bilimin ve liyakatin ışığında yatırımlar yaparak, çalışarak krizleri aşarız. Gerisi halkı oyalamaya, işleri daha da kötüleştirmeye yol açacak şovlardır." ifadesini kullandı.