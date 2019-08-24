0553 313 94 23

CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin de katıldığı eylemde eski kocası tarafından çocuğu önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:57
CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin de katıldığı eylemde eski kocası tarafından çocuğu önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.


Burada bir açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “‘Ölmek istemiyorum’ diyen bir anne, ‘Anne lütfen ölme’ diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü, hem de çocuğunun gözleri önünde. Türkiye’de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki kimse bu cinayetten kendini aklayamaz, kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkıyor.Hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar var. 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmeyenler var. Kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine, ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz diye meclis komisyonları kuranlar var. Aynı zamanda boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır. Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi? Yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması? Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. ‘Bir kişi daha eksilmeyeceğiz’ dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut’un haykırışını izledik ama 2019’da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız, alışmayacağız, susmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede anneler ölmeyecek çocuklar ağlamayacak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü birinci oldu
    1. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    2. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    3. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    4. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    5. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    6. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    7. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    8. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    9. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    10. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    11. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    12. Quaresma'dan açıklama
    13. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    14. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    15. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    16. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    17. Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
    18. Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2..
    19. İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19..
    20. Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan..
    21. Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer..
    22. Anormalleşen kedi, kuduz çıktı
    23. TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi..
    24. Kadına dünyada yer kalmadı mı?
    25. Emine Bulut cinayeti sonrası korkunç..
    26. Yunanistan yardım etmeyeceğini..
    27. Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi..
    28. Sisam adasına kaçmaya çalışan düzensiz..
    29. AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve..
    30. Galatasaray’ın yeni göğüs sponsoru..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı