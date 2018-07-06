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CHP'den bir mesaj daha! İmza toplanırsa...

CHP Sözcüsü Tezcan, ''Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı'' dedi. Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin ise ''İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter'' ifadesine yer verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:38
CHP'den bir mesaj daha! İmza toplanırsa...

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan kurultay tartşmalarının yaşandığı günlerde merak edilen sorulara cevap verdi. 

NTV canlı yayınına konuk olan CHP Sözcüsü Tezcan, Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Tezcan, "Sayın Muharrem İnce'nin 81 milyoncun Cumhurbaşkanı olması, CHP rozetini çıkarması kampanyanın parçası. Hepimiz partiden çok oy almasını istedik. Sayın İnce de kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Sayın Genel Başkanı'nın bu işi götüremiyor demek için süreci kötü yönetti demek lazım. Kimse süreci kötü götürdü demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır" dedi. 

"İMZA TOPLANIRSA..."

Tezcan, parti içinde bir gerginlik olmadığını belirtirken, "Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer" ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışmalara değinen Tezcan, "Tüzük çerçevesinde delegenin bir kısmı kurultay olsun, bir kısmı olmasın diyor. Genel Başkanın parti içi yarışlara bakarak gelecek kararı vermediği ortadadır. Kurultay dönemindeki tartışmaları hatırlayın. Kurultay biter, o iş unutulur. Bunu da en iyi Sayın Kılıçdaroğlu yapar" dedi. Kılıçdaroğlu ile İnce'nin görüşmesine ilişkin olarak Tezcan, "Son yemekten sonra görüştüler mi bilmiyorum ama zaman zaman görüşüyorlar. Bir görüşmeme kararı yok" diye konuştu.

Tezcan, seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları sürdüğünü belirtirken, "3 ayrı kanaldan değerlendirme sürüyor" dedi.

Tezcan Meclis Başkanlığı seçimi hakkında, "Meclis başkanlığı yapabilecek değerli adaylarımız var. Sayın Genel Başkanımız karar verecek" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:38
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