CHP’den, AK Parti’li Belediye Başkanı Başdeğirmen’e nezaket ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Cem Erdal, Belediye Meclisi üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, demokratik cumhuriyete inanan bir parti olduklarını söyleyerek, “Eşit şartlarda yapılan seçimlerde çıkan sonuçlara her zaman razıyız ve kabul ediyoruz. 31 Mart’ta yerel seçimlere gittik. Bizim de desteklediğimiz adayımız vardı, ama zatıaliniz başarılı oldu. Hayırlı olsun demeye geldik. Isparta’mız için iyi olacağına inanıyoruz, mecliste dört üyemiz var. Arkadaşlarımız donanımlı, meslek gruplarında yeterli arkadaşlarımız. Meclis toplantılarıyla ilgili de bize bilgi veriyorlar. Belediyeye, Isparta’ya katkı vereceklerine inanıyorum. Uzun yıllardır biz Isparta Belediyesi Meclisinde yoktuk. Arkadaşlarımız komisyonlara da girdiler, belediyeden haberdar oluyoruz. Isparta’nın birikmiş sorunları var, iyi yönleri var. Bunların hep birlikte çözüleceğine, Isparta’nın daha iyiye gideceğine inanıyorum. Yanlış yapıldığında da yanlış yapıldığını söyleyeceğiz. Arkadaşlarımızla sizlere hayırlı olsun demeye geldik” dedi.

Başdeğirmen: “Tüm partili arkadaşlarımızın tek amacının Isparta’mız olduğunu bilerek hareket ediyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, belediye meclisinde istişare içerisinde şehrin ihtiyaçları için el birliği ile mücadele ettiklerini kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “Burada doğru olan her şeyde beraberiz. Amacımız şehrimize en güzel hizmeti verebilmek, yaşanabilirliği daha ileriye taşıyabilmek. Seçilmemizin amacı da bu, belki ayrı kulvarlardan geldik ancak tek amaçta birleştik, bu amacımızda şehrimize hizmettir. Belediye meclisimizde hiçbir parti ayrımı olmadan tüm partili arkadaşlarımızın tek amacının Isparta’mız olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Karşılıklı istişarelerle doğru yolu buluyoruz. Sizlerden de aramızda komisyonlarda olan arkadaşlarımız var, diğer partili arkadaşlarımızdan da var. Yani bu alınan kararların hepsinden hepimizin haberi var. Hiçbir meclis üyemizin haberi olmadan yapılan çalışma yoktur. Bugüne kadar yaptığımız meclis toplantılarımızda da alınan kararların tamamına yakını da oy birliği ile alınmıştır. Çünkü olması gerekenleri hep birlikte konuşarak gündeme alıyoruz. Amacımız şehrimize en güzel hizmeti vermektir, aldığımız oyların sizlerle beraber hakkını vererek onu yerine getirmektir. Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, aldığımız kararlarla şehrimizde güzel hizmetlere imza attılar. Önümüzde 5 yıla yakın bir zamanımız var. Bu zaman diliminde çok daha farklı, güzel işlerde işbirliği içerisinde olacağız ve şehrimize bize verilen yetkiye dayanarak o güzel hizmetleri yerine getireceğiz inancındayım. Bu birlik beraberliğimizin şehrimiz hayrına devam etmesini arzuluyorum” diye konuştu.