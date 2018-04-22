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CHP'de yeri en sağlam vekil belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun seçim kararının alınmasının hemen ardından Berberoğlu’nu ziyaret etmesi dikkat çekti. Enis Berberoğlu'nun milletvekili adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

22 Nisan 2018 Pazar 15:14
CHP'de yeri en sağlam vekil belli oldu!

Kılıçdaroğlu, kritik buluşmada, Berberoğlu’nun yeniden aday yapılacağını belirterek, “Şu anda milletvekilliği adaylığı kesin isim sensin” dediği öğrenildi.

“TEKRAR SEÇİLECEK”

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu görüşmesinin ardından, Maltepe Cezaevinin çıkışında yaptığı açıklamada, “Enis Bey’in morali iyi, Türkiye’nin gündemini yakından izliyor. Elbette ki bir an önce seçmenle buluşmak istiyor, biz de arzu ediyoruz önümüzdeki süreç içinde. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek” diyerek, içeride adaylık sözünün verdiğinin sinyalini verdi.

 AYM’YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun uzun süredir hapiste bulunduğuna dikkat çekerek, “Bir adaletsizliğin sona ermesi lazım. Ama bunu, seçim sürecinden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesinin bir an önce karar vererek bu olumsuzluğu, adaletsizliği gidermesi lazım. En büyük arzumuz bu, Enis Bey’in de en büyük arzusu bu. Yani adaletin bir şekliyle gerçekleşmesi lazım, yoksa tekrar seçmenle buluşması, tekrar milletvekili olması, parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi ve kendisinin haksız yere uzun süre hapiste kaldığının bir şekliyle mahkeme kararına bağlanması. Yani adalet istiyor, kısacası o” bilgisini paylaştı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:14
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

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