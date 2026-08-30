CHP’de üye verileri üzerinden büyük hesaplaşma! 1,9 milyon kişinin bilgisi kopyalandı mı?

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen isimlerle mevcut CHP yönetimi arasındaki gerilime yeni bir başlık eklendi.

Genel merkez kulislerinde dillendirilen bilgilere göre Özgür Özel ve beraberindeki ekibin, mayıs ayında CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan kısa süre önce partinin yaklaşık 1,9 milyon üyesine ait kişisel bilgileri dijital ortamda kopyaladığı öne sürüldü.

Söz konusu verilerin daha sonra Yeni Parti'nin altyapısına taşındığı ileri sürülürken, bu iddia parti içerisindeki tartışmayı daha da büyüttü.

HEDEF 1,5 MİLYON CHP'Lİ Mİ?

Kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici iddia ise Yeni Parti'nin CHP tabanına yönelik yürüttüğü çalışmaya ilişkin.

Yeni Parti'nin CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi bünyesine katmayı ve kamuoyunda “Yeni CHP biziz” algısını güçlendirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Üye bilgilerinin kopyalandığı yönündeki iddianın da CHP üyelerine daha hızlı ulaşılması ve geçiş sürecinin hızlandırılması amacı taşıdığı belirtiliyor.

Ancak milyonlarca kişiyi ilgilendiren söz konusu veri aktarımı iddiasına ilişkin kamuoyuna yansımış bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

AKILLARA İMAMOĞLU'NUN İLK HAMLESİ GELDİ

CHP kulislerinde konuşulan veri tartışması, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra attığı ilk adımlardan birini de yeniden hatırlattı.

İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından ilk mesai gününde İBB Teftiş Kurulu'na yazı göndermişti.

Söz konusu yazıda İBB ve bağlı kuruluşlara ait elektronik veri tabanlarının kopyalanması talimatı verilmişti.

Yeni Parti'ye taşındığı öne sürülen CHP üye bilgilerinin gündeme gelmesiyle birlikte iki olay arasındaki benzerlik parti kulislerinde tartışılmaya başlandı.

CHP'DEN AYRILIK SÜRECİNDE “TALAN” KAVGASI

CHP ile Yeni Parti arasındaki hesaplaşma yalnızca üye verileriyle sınırlı değil.

CHP cephesinden daha önce gündeme getirilen suçlamalarda, Yeni Parti'ye geçen bazı isimlerin ayrılık öncesinde il başkanlıklarındaki çeşitli varlıkları götürdüğü, sosyal medya hesaplarının kontrolünü aldığı ve Meclis grubuna ait kasadaki paralar konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürülmüştü.

CHP'ye ait bazı araçların akıbetine ilişkin tartışmaların da sürdüğü belirtiliyor.

CHP HUKUKİ SÜRECİ SÜRDÜRÜYOR

CHP yönetiminin, partiye ait olduğu belirtilen mal varlıkları, hesaplar ve diğer unsurlar konusunda hukuki girişimlerini sürdürdüğü aktarılıyor.

Son olarak gündeme gelen 1,9 milyon üyenin kişisel bilgilerinin kopyalandığı yönündeki iddia ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

İddiaların doğrulanması halinde mesele yalnızca CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi ve mali hesaplaşmayla sınırlı kalmayacak; milyonlarca kişinin kişisel verilerinin hangi şartlarda işlendiği ve başka bir siyasi yapıya aktarılıp aktarılmadığı sorusu da gündeme gelecek.